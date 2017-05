Vermischtes Kümmersbruck

02.05.2017

Lengenfeld. (egl) In der Jahreshauptversammlung des Stopselclubs Lengenfeld wurden einige Mitglieder für ihre jahrelange Treue zum Verein ausgezeichnet. Vor der Jahreshauptversammlung im Sportzentrum Kümmersbruck wurde in der Lengenfelder Kirche ein Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrvikar Thomas Arokiasamy zelebriert. Vorsitzender Erich Pechtl begrüßte im vollbesetzten Saal zahlreiche Gäste. Der Verein hat derzeit 125 Mitglieder (Vorjahr 117). Die Aktivitäten der Stopsler reichten von ihrer Radtour am 1. Mai bis zu einem Weinfest und dem Fischessen. Nicht zu vergessen war die Stodlkirwa am ersten Augustwochenende. Bernhard Blödt gab eine Übersicht über die Kassensituation des Vereins. Christian Wiendl bestätige eine ordentliche Führung. Erich Pechtl gratulierte zusammen mit dem 2. Vorsitzenden Richard Eckl Helmut Ehbauer, Wilhelm Hondrich zu 25-jähriger Mitgliedschaft. Für 30 Jahre wurde Gerhard Müller geehrt. Seit 40 Jahren stehen Helmut Dauer, Günther Beier und Christian Wiendl treu zum Stopselclub Lengenfeld.

Unter dem Punkt Sonstiges wurde nochmals das Angebot zur Vier-Tage-Fahrt angesprochen, doch aufgrund der wenigen Anmeldungen wurde nun die Fahrt abgesagt. Ebenso wurden die neuen Vereinsshirts vorgestellt, diese können bei Erich Pechtl probiert werden. Zum Abschluss wurden noch einige Termine verlesen. Am Donnerstag, 25. Mai, ist eine Vatertagswanderung geplant, am Samstag, 24. Juni, ist das Johannisfeuer und am Wochenende vom 4. bis 8. August steigt die Stodlkirwa.