Vermischtes Kümmersbruck

08.03.2017

Der Obst- und Gartenbauverein Kümmersbruck hielt seine Frühjahrsversammlung ab, bei der unter anderem die Neuwahl des Vorstands auf dem Programm stand. Der Saal der Gaststätte Tröster war daher voll besetzt.

Erfolgreiche Arbeit

Neuwahlen OGV Kümmersbruck



Vorsitzender: Günther Krella



2. Vorsitzender: Barbara Leger



Kassier: Gerhard Breitkopf



Schriftführerin: Birgit Grosch



Kassenrevisoren: Jutta Geiger und Gerlinde Geisler



Beisitzer und Fahnenträger: Manfred Geiger



Beisitzer: Doris Morina , Ilona Krieger , Reinhardt Glaser , Johanna Kattner , Margarethe und Rudi Kodalle , Klaus Backes .

Nach Kaffee und Kuchen, kostenlose Zugaben des Vereins für seine Mitglieder, berichtete Vorsitzender Günther Krella vom Geschehen im vergangenen Jahr, dessen Höhepunkt die Feier des 90. Gründungstages mit zahlreichen Ehrengästen war. Mit 124 Mitgliedern ist der Stand gegenüber 2015 gleich geblieben. "Neuzugänge und altersbedingte Abgänge hielten sich die Waage. Die monatlichen Vorstandssitzungen sind ein fester Termin zur Bewältigung der Aufgaben der Führungsriege", so Krella.Da man vor Jahren schon beschloss, jedes Monat eine Veranstaltung für die Mitglieder zu organisieren, ging der Vorsitzende auf das Jahresprogramm 2017 ein. Diverse Wanderungen, die Pflege des Krumbach-Ecks, Backen von Holler- und Kirwakücheln, Beteiligungen an Festzügen in Raigering und Ebermannsdorf, eine Tagesfahrt nach Dennenlohe und Spalt, die Gartenbegehung, das Krumbach- und ein Weinfest sowie die Teilnahme am Kümmersbrucker Weihnachtsmarkt und dem Ferienprogramm der Gemeinde füllten das Veranstaltungsprogramm.Krella wies in diesem Zusammenhang auch auf die Homepage www.ogvkuemmersbruck.de hin. Der Bericht von Kassier Reinhardt Glaser schloss mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Der Vereinsbeitrag von 16 Euro (mit Garten-Ratgeber) wird beibehalten.Bürgermeister Roland Strehl dankte den Verantwortlichen des Vereins für ihre erfolgreiche Arbeit. Man merke dies an dem guten Versammlungsbesuch. "Ich sehe, dass das Interesse an Ihrem Verein bei einer Großzahl der Mitglieder großgeschrieben wird." Dankesworte gab es auch für die Pflege des Krumbach-Ecks und der Blumen an der Brücke.SPD-Fraktionsvorsitzender Manfred Moser betonte, dass der OGV einen wichtigen Beitrag zum Vereinsjahr in der Gemeinde leiste und den Wohnwert der Gemeinde mitgestalte.Zusammen mit Bürgermeister Roland Strehl zeichnete Krella langjährige Mitglieder aus: Die Ehrennadel in Silber des Bezirksverbandes für 25 Jahre erhielten Reinhardt Glaser, Maria Tröster, Adolf Scharf und Ferdinand Winkelmann.Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft bekamen Margarethe Rupprecht, Birgit Berka und Melanie Pöllath. Krella ernannte Hans Hofmann zum Ehrenmitglied. Hofmann war acht Jahre 2. Vorsitzender und hatte insgesamt 18 Jahre die Ämter als Beisitzer und Kassenrevisor inne. Der OGV hat mit ihm nun sieben Ehrenmitglieder.Mit dem Versprechen von Bürgermeister Roland Strehl, mit dem OGV eine Führung durch das Waldgebiet am Mariahilfberg zu machen, schloss die Versammlung.