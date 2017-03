Vermischtes Kümmersbruck

15.03.2017

0 15.03.2017

Die mit 236 Mitgliedern große Familie der Haselmühler Siedler im Verband Wohneigentum hat bei der Jahreshauptversammlung eine neue Führung gewählt. Besser gesagt bestätigt. Denn Heinrich Schäfer, seit 2004 Vorsitzender, bleibt weiter der Chef.

Vieles bewegt

Ehrungen Siedler Kümmersbruck



Für 20 Jahre Mitgliedschaft: Helmut Hergl , Udo Scherer , Norbert Gradl , Hans Kern



Für 30 Jahre: Henriette Benner

Haselmühl. Ihm zur Seite stehen sein Vertreter Erwin Kugler, Werner Geiger (Kassier), Irene Kugler und Maria Sailer (Revisoren) sowie Helmut Fuchtwurzer und Helmut Bauer (Beisitzer). Vakant bleibt der Posten des Schriftführers. Die Gemeinde war bei der Zusammenkunft in der Blauen Traube vertreten durch Bürgermeister Roland Strehl, für den Bezirk und den Kreis des Verbands Wohneigentum kam stellvertretender Vorsitzender Reinhard Ott aus Ensdorf.Bei der Siedlergemeinschaft Haselmühl gibt es nichts Neues. "Das mag nach außen so gewirkt haben. Aber im Berichtszeitraum 2016 hat sich doch vieles bewegt", sagte Heinrich Schäfer. Eines habe sich, und da bilden die Siedler Haselmühl keine Ausnahme, wie ein Roter Faden durchs Jahr gezogen. Eine gewisse Vereinsmüdigkeit nämlich, wenn es um die Übernahme von Aufgaben gehe. Man müsse sich darüber klar sein, dass die Mitglieder im Siedlerbund kein Hobby verbindet, wie etwa bei Sportvereinen, Wanderclubs oder Gartenfreunden. Ein herber Schlag für den Vorstand sei im Februar die Verletzung von Kassier Werner Geiger durch einen Verkehrsunfall gewesen. Erste Auswirkung war die Verlegung der an sich schon vor einem Jahr fälligen und jetzt nachgeholten Wahl des Vorstands.Die Haselmühler Siedler waren bei Sitzungen in Hahnbach, Veranstaltungen in Ensdorf vertreten. Zusammen mit anderen Siedlergemeinschaften in Kümmersbruck habe man sich an der Veranstaltung Generation 50 plus beteiligt. Natürlich verfolgten die Haselmühler Siedler den Dauerbrenner Westumgehung. "Aufgrund des zögerlichen Fortganges habe ich an den Präsidenten des Bayerischen Verwaltungsgerichts in Regensburg geschrieben, mit der Bitte um Unterstützung bei der baldigen Erledigung des Einspruchs gegen den Bau. Allerdings ohne Erfolg". Es könne noch Jahre dauern, bis es zu einem möglichen Spatenstich kommt. "Es ist ja auch noch ein Bürgerentscheid geplant", sagte Schäfer.Der Vorsitzende sprach auch die Verhältnisse auf der Staatsstraße 2165 gegenüber dem Netto-Markt an und forderte eine Verbesserung.Dazu nahm Bürgermeister Roland Strehl Stellung. Geplant sei, eine Linksabbiegespur in die Zeilenstraße zu schaffen. "Das würde schon viel bringen", meinte Strehl. Bezüglich der Westumgehung berichtete er davon, dass eine Klage nunmehr seit zwei Jahren beim Verwaltungsgericht anhängig sei: "Mittlerweile komme ich auch ins Grübeln, warum das so lange dauert." Aber er wolle nicht drängen. Erst dann komme ein Bürgerentscheid in Frage. Er erwähnte abschließend, dass in der Köferinger Straße und in Penkhof Geschwindigkeitsmessgeräte aufgestellt werden.Reinhard Ott überbrachte die Grüße des Bezirks und des Kreises, seiner Aussage nach besteht schon länger der Wunsch auf Umstellung der vereinseigenen Zeitschrift von Trägern auf den Postvertrieb. Mittlerweile gebe es die Möglichkeit, die Zeitung auch als E-Paper zu erhalten.