Vermischtes Kümmersbruck

17.05.2017

632

0 17.05.2017632

Ein jähes Ende nahm am Mittwoch kurz vor 10 Uhr die Einsatzfahrt eines Rettungswagens des BRK-Kreisverbands Schwandorf auf der B 85 in Höhe des Haidweihers. Ein 41-jähriger war mit seinem VW Passat in Richtung Amberg unterwegs und wollte nach links in den Parkplatz der Haidweiher-Gaststätte abbiegen.

Ihm folgten zwei Mitarbeiter des BRK-Kreisverbands Schwandorf, die einen Patienten nach Amberg bringen wollten. Mit ihrem Sanka, mit Sondersignalen unterwegs, hatten sie auf Höhe des Haidweihers schon einige Verkehrsteilnehmer überholt - als plötzlich vor ihnen der VW links abbog. Der Mann am BRK-Lenkrad konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rammte den Passat rechts hinten. Der Schaden hier dürfte bei gut 15 000 Euro liegen, am Rettungswagen bei 10 000 Euro. Der Patient im Sanka blieb unverletzt und wurde mit einem Ersatzfahrzeug des BRK weitertransportiert. Die Feuerwehren Haselmühl und Kümmersbruck leiteten kurzzeitig den Durchgangsverkehr um und reinigten die B 85 von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Bild: gf