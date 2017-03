Vermischtes Kümmersbruck

Der Einsatz für soziale Gerechtigkeit und Solidarität, ist ein Grundpfeiler der Arbeiterwohlfahrt, den sich auch die AWO Haselmühl-Kümmersbruck auf die Fahnen geschrieben hat. Das rote Herz des Helfens ist ihr Markenzeichen.

Wichtiges Standbein

Engagierte Frauen

Der 72 Mitglieder starke Verband hatte in der Gaststätte Tröster in Kümmersbruck seine Jahreshauptversammlung. Kernpunkt waren Neuwahlen der Vorstandschaft für die nächsten drei Jahre. Das Ergebnis der Wahlen überraschte niemanden.Die Führung bleibt in den Händen von Werner Cermak, das Placet zum 2. Vorsitzenden und Stellvertreter bekam, ebenfalls einstimmig, Alt-Bürgermeister Richard Gaßner. Wie Cermak und Gaßner wurden auch Herbert Breitkopf (Kassier) und Brigitte Cermak (Schriftführerin) gewählt.Zum Resultat sagte Bürgermeister Roland Strehl, dass die AWO in der Gemeinde gut aufgestellt sei. Er bezeichnete sie als einen "wichtigen Baustein in der örtlichen Seniorenarbeit". Dabei verwies er auch auf die Existenz des Seniorenbeirates und des -mosaiks als wichtige Bestandteile, das Leben für die Senioren zu verbessern. Martin Seibert vom AWO-Kreisverband Amberg-Sulzbach sah in den Mitgliedern "das wichtigste Standbein ". Seibert: "Der Bezirksverband beschäftigt mit seinen Einrichtungen rund 2300 Mitarbeiter. Alters- und Kinderarmut sind für alle Wohlfahrtsverbände ein Problem." Die Seniorenbetreuung bedürfe künftig einer Neugestaltung. "Nur Alten- und Pflegeheime werden da nicht mehr ausreichen."Schatzmeister Herbert Breitkopf berichtete von einem "gesunden Verein". Der könne derzeit über 71 Mitglieder vorweisen. Veronika Frenzel heißt das Mitglied Nummer 72. 30 Mitglieder sind männlich, 42 weiblich, das ältestes Mitglied ist 98 Jahre. Breitkopf dankte dem Bürgermeister für die Spende von 400 Euro.Die Volksbank-Raiffeisenbank Amberg lässt der AWO Kümmersbruck jährlich 250 Euro zukommen. Richard Gaßner dankte als stellvertretender Vorsitzender dem AWO-Chef Werner Cermak für seinen "nicht so selbstverständlichen Einsatz für die Allgemeinheit".Cermak rief das letzte Jahr ins Gedächtnis. Fester Bestand im Veranstaltungskalender seien die Seniorennachmittage im Rathaus, vom Bürgermeister "stets problemlos zur Verfügung gestellt" - wie die allgemeine Unterstützung nebst jährlicher Spende.Der Senioren-Club, von der AWO nun schon seit Jahrzehnten betrieben, werde von engagierten Frauen organisiert. Froh sei Cermak, dass 2016 auch wieder neue Mitglieder zum Verein stießen.Im Sommer habe man eine Fahrt nach Nürnberg und Gößweinstein organisiert. Besucht wurde auch die Basilika in Waldsassen, 41 Personen haben sich daran beteiligt. Das Bergfest in Amberg stand ebenso auf dem Veranstaltungskalender wie verschiedene andere Ausflüge.