Kümmersbruck

05.03.2017

Nach 13 Jahren als Kassier bei der Feuerwehr Haselmühl trat Michael Kaiser vorzeitig von seinem Amt zurück. Christian Fellner ist nun der neue Mann für die Finanzen.

Haselmühl. Vor voll besetztem Haus zog die Haselmühler Feuerwehr Bilanz über ein arbeitsreiches Jahr 2016. Aktuell hat der Verein 484 Mitglieder, davon 33 Jugendliche und 18 Kinderfeuerwehrleute. Ein Höhepunkt war neben der Hüpfburg beim Feuerwehrhäuslfest das Ritteressen mit der FFW Theuern, das man anstatt eines Patengeschenks zum Jubiläum 2015 veranstaltet hat. Vorsitzender Matthias Thau erwähnte noch viele weitere Veranstaltungen.Michaela Köper informierte über die Brandschutzerziehung und die Kinderfeuerwehr. Derzeit besuchen 18 Nachwuchskräfte, darunter sieben Mädchen, die Gruppenstunden. Planungen für die Feier des fünfjährige Bestehens der Kinderfeuerwehr Haselmühl laufen. Die Bevölkerung ist für Samstag, 13. Mai, ab 14 Uhr dazu eingeladen. Das Betreuerteam veranstaltete viele Aktionen mit den Kindern. Der Jugendfeuerwehr gehören laut Jugendwart Michael Birner 33 junge Menschen an, darunter neun Mädels. Die Truppe nahm am Kreisjugendfeuerwehrtag in Steinling teil und besuchte zusammen mit der Jugendfeuerwehr Theuern in München das Firetage-Festival. Ebenso absolvierte man mit zwei Gruppen die Prüfung zur Jugendspange.Kommandant Michael Reindl sprach von einem intensiven Ausbildungs- und Einsatzjahr. Es gab 56 Alarmierungen, acht wegen Feuer, 44 technische Hilfeleistungen und vier Fehlalarme. Insgesamt leisteten die Kräfte 847 Einsatzstunden. Auch von einer Unwetterfront wurde man nicht verschont - mit zahlreichen umgefallenen Bäumen, Kellern unter Wasser und überfluteten Straßen. Der Kommandant lobte die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Theuern, besonders bei der Jugendarbeit. Neben den Übungen wurden auch Lehrgänge und Fortbildungen abgehalten. Er überreichte Urkunden für den Sprechfunk-Lehrgang und den Wissenstest. Lisa Opl und Marius Fuchs beförderte Reindl zur/zum Feuerwehrfrau/-mann.Bürgermeister Roland Strehl zeigte sich stolz, dass die Zusammenarbeit mit den Theuernern reibungslos klappt. Dank galt allen, die sich ehrenamtlich für die Feuerwehr einsetzen. "Die Gemeinde braucht euch", schloss der Bürgermeister sein Grußwort. CSU-Fraktionssprecher Markus Graf schnitt zwei Situationen an, mit denen die Feuerwehr konfrontiert wird: "Rettungsgasse auf Autobahnen sowie Parken vor den Hallen mit den Feuerwehrfahrzeugen - diese Probleme gibt es überall, und ihr müsst damit umgehen können." SPD-Fraktionssprecher Manfred Moser zeigte sich von der Nachwuchsarbeit der Wehr beeindruckt.Kreisbrandinspektor Hubert Blödt blickte auf das abgelaufene Jahr auf Landkreisebene zurück. Sehr auffällig sei gewesen, dass die Einsätze zur technischen Hilfeleistung deutlich zahlreicher gewesen seien als die wegen Bränden. "In Zukunft wird es immer mehr schwierige Situationen für die Feuerwehr geben. E- und Hybrid-Autos oder Gasfahrzeuge - jedes Fahrzeug hat eine andere Eigenschaft, mit der wir zurechtkommen müssen", sagte Blödt. Pfarrer Wolfgang Bauer bedankte sich für die zahlreichen Verkehrsabsicherungen.Vorsitzender Matthias Thau hielt eine Laudatio für den ausscheidenden Kassier Michael Kaiser, der 13 Jahre lang der Finanzmanager der Feuerwehr Haselmühl gewesen sei. Zwölf Feuerwehrhäusl-Feste, drei Christbaumversteigerungen und die große 125-Jahr-Feier vor zwei Jahren seien in seine Amtszeit gefallen. Dank der professionell verwalteten Vereinskasse habe man wichtige Anschaffungen tätigen können. Thau und sein Stellvertreter Michael Weber überreichten einen Geschenkkorb.Bei knapp über 60 Stimmberechtigten gab es nicht die geringsten Probleme, Kandidaten für die Ämter des Kassiers, der Kassenrevisoren sowie der vier Vertrauensleute zu finden. Die Feuerwehr Haselmühl hat sogar wieder eine Frauenbeauftragte, die von den weiblichen Mitgliedern gewählt wurde.