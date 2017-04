Vermischtes Kümmersbruck

06.04.2017

5

0 06.04.2017

In der Jägerhöhe in Penkhof traf sich die Jagdgenossenschaft Gärmersdorf, um mittelfristig die Weichen für die kommenden Jahre zu stellen. Kernpunkt der Zusammenkunft war, dass sich die Jagdgenossen aus Gärmersdorf dafür ausgesprochen haben, das Pachtverhältnis für den Bogen I mit Heinz und Oliver Haselbacher weitere neun Jahre fortzuführen. Dazu wurde ein neuer Pachtvertrag erarbeitet, dem die Versammlung nach kurzer Beratung geschlossen zustimmte. So konnten sich die Revierinhaber nicht nur für einen Geschenkkorb zum 25-jährigen Jagdpachtjubiläum, sondern auch für das ausgesprochene Vertrauen zur weiteren Zusammenarbeit bedanken.

Wege und Landschaftspflege

Vorsitzender Alfons Purschke hob in seinem Rückblick hervor, dass auch in diesem Berichtsjahr in den einzelnen Ortschaften aus dem Pachterlös wieder viel für den Unterhalt von Wegen und die Landschaftspflege getan wurde. Um den Jagdkataster auf dem aktuellen Stand zu halten, bat Alfons Purschke darum, Flächenänderungen beim Schriftführer oder dem Vorstand zu melden. "Harmonisch war die Zusammenarbeit und große Unterstützung habe ich erfahren", sagte Alfons Purschke und das in seinem ersten Jahr als Jagdvorsteher. Weil auch die Kasse in Ordnung ist, war es keine Frage, den Vorstand zu entlasten. Auch der Jagdschilling soll wie bisher an die einzelnen Ortschaften ausbezahlt werden.Reinhold Kummert, Pächter des Bogens II, stellte mit Helmut Kohn, Thorsten Renner und Franz-Peter Singer drei motivierte Mitjäger vor, die ihn bei der Arbeit unterstützen werden. Man war auch in der Bejagung von Wildschweinen sehr aktiv, drei Sauen wurden erlegt. Viele Probleme mit Wildunfällen gab es aus dem Bogen I von Heinz Haselbacher zu berichten. Insgesamt 13 Rehe fielen dem Straßenverkehr zum Opfer. Unfallschwerpunkte sind die B 85 und die Kreisstraße zwischen Engelsdorf und Paulsdorf. "Im Bereich der Sandgruben an der B 85 halten sich zunehmende Quadfahrer auf, was sich nachteilig auf die Ruhe des Wildes auswirkt." Hier müsse man, sagte Reinhold Kummert, ein besonders wachsames Auge haben. 3. Bürgermeister Hubert Blödt dankte im Namen der Gemeinde für das Engagement in der Jagdgenossenschaft.