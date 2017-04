Vermischtes Kümmersbruck

26.04.2017

9

0 26.04.2017

Die Jugend hört Rock und Pop und verbringt die Freizeit jedenfalls nicht mehr mit dem gemeinsamen Gesang von deutschem Liedgut. Eine Erscheinung, die vielen reinen Männerchören zu schaffen macht, es fehlt der Nachwuchs.

Gute Perspektiven

Vorstand MGV Kümmersbruck



Vorsitzender und Schriftführer: Adolf Gassner



2. Vorsitzender: Gerd Neugebauer



Schatzmeister: Thomas Gerl



Kassier: Anton Gruber



Notenwart: Josef Reindl



Vergnügungswart: Walter Sperlich



Vertreter für die passiven Mitglieder: Roland Strehl

(e) Daran hat auch Vorsitzender Adolf Gassner vom Männerchor Haselmühl-Kümmersbruck bei der Jahreshauptversammlung erinnert. Aber noch sind sie aktiv, die Sänger, und es sieht gut aus, dass der Chor im Jahr 2020 sein 100-jähriges Bestehen feiern kann.An der Gemeinde Kümmersbruck soll es gewiss nicht scheitern, denn Bürgermeister Roland Strehl, selbst Vereinsmitglied, stellte weiterhin die gemeindliche Unterstützung in Aussicht. Ebenso SPD-Sprecher Manfred Moser. Beide Gemeindevertreter hoben den Stellenwert des Gesangvereins heraus und lobten die große musikalische Leistung. Beide ermunterten die Mitglieder, die gebotenen Perspektiven für die Zukunft zu nutzen und die Vereinsarbeit weiterzuführen.Diese ist gesichert: Bei den Neuwahlen erhielt Adolf Gassner, seit 2005 im Amt, für die nächsten zwei Jahre das Placet der Mitglieder. Wie geht es im Jahr 2017 beim Männerchor Haselmühl-Kümmersbruck weiter? Das fragte sich Adolf Gassner, um dann festzustellen, der Männerchor könne positiv gestärkt die weiteren Aufgaben angehen. Im Sportheim ging es zudem um die Perspektiven für die künftige Vereinsarbeit, auch die konnten letztlich zufriedenstellend bewertet werden. Gassner untermauerte in seinem Jahresbericht die aktuelle Situation mit einigen Fakten: Von derzeit 17 aktiven Sängern seien nur zwischen 12 und 14 durchschnittlich in der Chorprobe (plus zwei Tenöre von der Liedertafel Amberg). Zudem waren 2016 zwei Todesfälle und ein Austritt zu verzeichnen, auch stünden derzeit zwei Sänger gesundheitsbedingt nicht zur Verfügung."Mit diesen Rahmenbedingungen stößt die Probenarbeit im Männerchor inzwischen deutlich an ihre Grenzen", sagte Gassner. Trotzdem sei im Jahr 2016 mit 41 Chorproben und sechs Auftritten das Soll bestens erfüllt worden. Zudem stehe der Vereinsbetrieb auch monetär auf "gesunden Füßen", bilanzierte Schatzmeister Thomas Gerl.Chorleiterin Jana Müller bescheinigte den Mitgliedern eine "gute musikalische Ausgewogenheit und Leistung", das sei insbesondere beim Adventssingen 2016 in der Pfarrkirche St. Wolfgang mit Unterstützung der Liedertafel und dem Vocalensemble PicChorolo erkennbar gewesen.Auch Müller sah gute Perspektiven. Der Chor könne mit Zuversicht die nächsten Jahre und Termine angehen. Dazu gehören die Unterstützung des MGV Sangesfreunde Hahnbach beim geistlichen Konzert am Sonntag, 30. April, in Vilseck, die Unterstützung beim Projektchor AOVE bei der musikalischen Umrahmung der Feier 25 Jahre Amberger Bauernmarkt am Freitag, 12. Mai, um 10 Uhr auf dem Amberger Marktplatz. Weiterhin stehen im Jahr 2017 die Gestaltung der Gottesdienste am Vorabend zum Muttertag mit Ständchen, das Singen am Volkstrauertag und das jährliche Adventssingen auf dem Programm.