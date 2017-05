Vermischtes Kümmersbruck

Nach dem Krieg bekamen Verletzte, Witwen und Waisen zu wenig Hilfe. Bis der VdK Kümmersbruck- Haselmühl entstand. Nun feiert der Verein Jubiläum.

Die Geehrten Bei der Jahreshauptversammlung des VdK Kümmersbruck-Haselmühl wurden langjährige Mitglieder ausgezeichnet. Landrat Richard Reisinger, Bürgermeister Roland Strehl und Kreisvorsitzende Marianne Kies-Baldasty unterstrichen die Bedeutung des VdK. "Die ehrenamtlichen Mitstreiter sind das Gesicht des VdK vor Ort", betonte die Kreisvorsitzende.



70 Jahre VdK seien auch 70 Jahre Hilfe von Mensch zu Mensch sowie Einsatz für soziale Gerechtigkeit. "Es gibt gute Gründe, Mitglied zu sein", meinte Kies-Baldasty. Das hätten wohl viele Menschen erkannt, immerhin gehörten bald 10 000 Menschen dem Kreisverband Amberg-Sulzbach an. Der Landrat sieht im VdK die Möglichkeit, "den Schwächeren zu helfen, ihnen eine Stimme zu geben und dadurch eine soziale Barrierefreiheit herzustellen".



Reisinger lobte das soziale Engagement des VdK-Ortsverbandes. "Die Zukunft braucht Menschlichkeit, und menschlich soll man auch in Zukunft bleiben", sagte der Landrat. Strehl erinnerte an die zwei Säulen des VdK. "Dem Menschen zu seinem Recht verhelfen und bei den Menschen direkt zu helfen", erklärte der Kümmersbrucker Bürgermeister. Der VdK Haselmühl-Kümmersbruck mache das in hervorragender Weise, denn es gäbe immer Verlierer der Gesellschaft.



Die drei Grußredner ehrten gemeinsam mit Vorsitzendem Johann Hecht folgende Mitglieder: Seit 20 Jahren gehören Walter Roßner, Erwin Hocheder, Christa Rupprecht, Sigrid Rathfelder, Gerda Beer, Adolf Hiltl und Karl-Ulrich Groß dem VdK an. Norbert Daiser ist seit 25 Jahren Mitglied des Vereins. (e)

Der Verband für Körperbehinderte, Invaliden und Hinterbliebene wurde 1946 gegründet. Josef Schart hat 1947 in Lengenfeld die Namen der Kriegsversehrten und Kriegerwitwen gesammelt. Zur offiziellen Gründungsversammlung des VdK lud er am 7. Dezember 1947 ein. Denn es musste auch in dieser Gemeinde eine Anlaufstelle für Betroffene geben.69 Neumitglieder stimmten der Gründung eines VdK Kümmersbruck-Haselmühl zu. Vorsitzender war Josef Schart, zweiter Vorsitzender Josef Besold (Kümmersbruck), Schriftführer Hans Winkler (Haselmühl), Hauptkassier Heinrich Berger (Haselmühl), Unterkassier Anna Schleicher (Haselmühl), Martin Behringer und Albert Breitkopf waren die ersten Beisitzer."Dem Nächsten helfen, der sich nicht helfen kann" war das Motto des VdK-Ortsvereins Haselmühl-Kümmersbruck. Das letzte der verstorbenen Gründungsmitglieder war Alois Augustin aus Haselmühl (2010). Zum zehnjährigen Jubiläum zählten 201 Mitglieder zu dem Verein. Albert Krainer, Josef Schartl, Hans Winkler, Josef Bichlmeier gehörten dem Vorstand an.Vor allem Hans Winkler hat den VdK die nötigen Impulse gegeben. 34 Jahre lang war Max Spieß Vorsitzender. Vor 12 Jahren hat Johann Hecht den Vorsitz übernommen und hat ihn heute noch. Hecht hatte bei der Jahreshauptversammlung mit dem 70-. Jubiläum darauf verwiesen, dass bei seiner Amtsübernahme 330 Mitglieder waren, die dem VdK Haselmühl-Kümmersbruck angehörten. Heute zählt er 551 Mitglieder. "Und das kommt nicht von ungefähr" erklärte Hecht. Der VdK helfe seinen Mitgliedern stets in schwierigen und komplizierten Situationen. "Stellt man heute einen Antrag beim Versorgungsamt, bei den Rentenkassen oder Sozialbehörden, erfolgt als erstes der Bescheid der Ablehnung."Von aktuell 551 Mitgliedern sind 294 Frauen und 257 Männer. Die meisten sind zwischen 50 bis 59 Jahren. Dass es dem Verein wirtschaftlich gut gehe, stellte Schriftführer Gerhard Leger bei der Verlesung des Kassenberichts fest. Als Vorsitzender bemühe er sich, dem VdK weiterhin zum Erfolg zu verhelfen. "Zumindest die nächsten zwei Jahre", sicherte Johann Hecht zu. Er ist 79 Jahre alt, da sei ein Generationswechsel an der Spitze angebracht.