Vermischtes Kümmersbruck

05.04.2017

12

0 05.04.201712

Die Kinderfeuerwehr Haselmühl ist eine von derzeit sechs im Landkreis Amberg-Sulzbach. Fünf Prüfungen mussten die Nachwuchskräfte am Gerätehaus vor den Schiedsrichtern ablegen. Es ging um Theorie- und Praxisaufgaben und um Spiel, Sport und Teamgeist.

Mastwurf am Strahlrohr

(egl) Bereits zum dritten Mal legte die Kinderfeuerwehr Haselmühl die Kinderflamme ab - vor den Augen prominenter Gäste. Zu Besuch kamen Landrat Richard Reisinger, Bürgermeister Roland Strehl, Kreisbrandrat Fredi Weiß, Kreisbrandinspektor Hubert Blödt und Kreisbrandmeister Armin Daubenmerkl. Bei der Praxisaufgabe mussten die Floriansjünger unter anderem Regeln zur Beachtung im Umgang mit dem Feuer und eine Probe (Brennt ein nasser Schwamm? Was passiert, wenn man ein Stück Papier über eine Kerze hält?) angehen. Im Inneren des Feuerwehrhauses standen die Namen der Landkreisführungskräfte an einer Tafel, dazugehörige Bilder lagen auf dem Tisch. Die richtige Zuordnung war hier das Ziel.Selbstverständlich müssen sich die Feuerwehrler in der Gemeinde auskennen, deshalb war dies auch ein Teil der Aufgaben. Dann musste ein Mastwurf an einen Strahlrohr mit Schlauch angelegt werden. Spiel, Sport und Teamgeist durften nicht fehlen. Ein Entenrennen mit Hindernissen war die Abschlussprüfung. Ein kleiner Schubkarren, gefüllt mit Wasser und Plastikenten, musste um Pylonen und über eine Schlauchbrücke gefahren, und dann in ein Behälter gekippt werden.Nun gab es von den Ehrengästen Lob. Landrat Richard Reisinger überreichte zum Schluss der Veranstaltung einen Wanderpokal an die Leitung der Kinderfeuerwehr. Dieser ist für Samstag, 13. Mai, gespendet worden. Denn am besagten Datum feiern die Mädchen und Buben ihr fünfjähriges Bestehen mit einem "Spiel ohne Grenzen", dort werden auch weitere Kinderfeuerwehren aus dem Landkreis um diesen Wanderpokal kämpfen.