Vermischtes Kümmersbruck

06.02.2017

Im Clubraum des Pfarrzentrums feierte die MMC (Marianische Männerkongregation) Kümmersbruck am Samstagabend ihren Konvent mit Ehrungen und einem Referat von Pfarrer Wolfgang Bauer. Obmann Josef Schindlbeck begrüßte auch den MMC-Finanzverantwortlichen Franz Meier. Schindlbeck wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Christian Haupt für 25 Jahre.

Pfarrer Bauer und Franz Meier würdigten die Jubilare. Anschließend sprach Bauer über den Mönchsvater Antonius und das Leben seiner Anhänger heute. Im Jahr 251 nach Christus in Ägypten geboren suchte er nach dem Verkauf seines Besitzes die Stille.Wie heute in den Klöstern gelebt wird, werde deutlich in Münsterschwarzach, wo rund 80 Mönche aktiv sind, so der Pfarrer.