Vermischtes Kümmersbruck

28.12.2016

Es hilft nichts: Der Baum muss weg. Obwohl es allen Beteiligten lieber wäre, wenn er stehen bleiben könnte. Schließlich prägt die stattliche Hainbuche zwischen Dorfkapelle und Ortsdurchfahrt das Bild von Engelsdorf. Aber sie ist auch eine Gefahr für alle, die hier vorbeikommen.

"Nicht reparabel"

Die Zeit drängt

Ersatz im Frühjahr

Der Baum fault von innen. Robert Bauer

Wenn wir Kenntnis von dem Problem haben und ihn trotzdem stehen lassen, sind wir in der Haftung. Ronny Gäßner

Hintergrund Der Baum



"Diese Hainbuche mit vielleicht 40 cm Durchmesser ist die größte mir regional bekannte", schreibt Kreisfachberater Arthur Wiesmet. Diese Art könne bis zu 150 Jahre alt werden. Wiesmet schätzt das Engelsdorfer Exemplar auf "mehr als 100 Jahre".



Das Problem



Der Stamm ist unten hohl, in einigen Metern Höhe gibt es alte, schlecht verheilte Schnittwunden. "Dem Wetter ausgesetzt, fault das ansonsten sehr zähe Holz sehr schnell", urteilt Wiesmet. "Mehrere alte Wunden liegen in gleicher Höhe, ab hier wird der ansonsten sehr aufrechte Stamm schief", Wiesmet spricht von einer Problemstelle - auch, weil die Krone sehr hoch und schwer sei.



Die Lösung



Arthur Wiesmet betont, Gemeinde und Dorf hätten sich in der Vergangenheit "mit Wässerung, Pflege, Rückschnitt und gutachterlicher Beurteilung" sehr um den Baum bemüht.



"Im Gegensatz zu anderen Baumarten wie Linde und Eiche halte ich hier die Möglichkeit eines starken Rückschnitts für sinnlos", sagt der Fachmann.



"Auch andere Möglichkeiten, dem Baum zu helfen, sehe ich nicht. Die Krone ist zu schwer, die Wundheilung zu schlecht, der Stamm zu instabil: Ich empfehle eine umgehende Fällung! Eine Neuanpflanzung mit einer Hainbuche sollte nach dem Roden des Wurzelstockes erfolgen." (eik)

Engelsdorf. Auf den ersten Blick wirkt der Baum ganz normal. Aber sie ist krank. Selbst der Laie erkennt einen langen Spalt im Stamm. Der Experte blickt noch tiefer. Im wahrsten Sinn des Wortes. Robert Bauer, Gärtner vom Kümmersbrucker Bauhof, hatte kürzlich einen Zollstock dabei - und konnte diesen rund einen Meter weit in die Öffnung stecken. Gar kein gutes Zeichen: "Der Baum fault von innen." Aber das fällt ungeschulten Augen kaum auf.Der Tod kommt in diesem Fall langsam und heimlich: "Bis kurz vor dem Umkippen wäre er wohl noch grün", vermutet Bauer. Er deutet nach oben, Richtung Krone. Hier hat die Hainbuche mehrere Wundstellen. "Nicht reparabel", sagt der Gärtner. Die Gemeinde habe es versucht, ergänzt Ronny Gäßner vom Bauamt - mit mehreren Pflegemaßnahmen. Und mit einem eigenen Wassertank, der oberhalb des Baums aufgestellt wurde: Daraus haben ihn die Engelsdorfer regelmäßig gegossen. Trotz aller Bemühungen steht laut Bauer aber inzwischen fest: "Der Baum ist nicht zu retten."Natürlich könnte man es noch einmal probieren, mit einem kräftigen Rückschnitt, der normalerweise zu neuem Wuchs führt. In diesem Fall, in dem der Baum schon so schwer in Mitleidenschaft gezogen ist, "schaffe ich damit aber noch mehr Wunden", erläutert Robert Bauer. Und die würden den Baum noch weiter schwächen. Sie hat schlichtweg keine Chance.Das hat die Gemeinde inzwischen sogar schriftlich, vom Landratsamt. Arthur Wiesmet, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, hat nach einem Ortstermin am 14. Dezember eine Stellungnahme verfasst. Er empfiehlt darin "eine umgehende Fällung". Mit dieser offiziellen Expertise sieht sich die Gemeinde im Zugzwang, wie Ronny Gäßner erklärt: "Wir wären selber darauf bedacht, den Baum zu halten. Aber wenn wir Kenntnis von dem Problem haben und ihn trotzdem stehen lassen, sind wir in der Haftung." Im Klartext bedeutet das: Fallen Äste vom kranken Baum und verletzen einen Menschen oder richten anderweitig Schaden an, wird es teuer für die Gemeinde. Die sich dann vorwerfen lassen müsste, von der Gefahr gewusst, aber nichts dagegen unternommen zu haben. Ein Verstoß gegen ihre Verkehrssicherungspflicht. Deshalb wollen die Verantwortlichen jetzt auch nicht länger warten: Anfang des neuen Jahres wird die Hainbuche gefällt. Im Frühjahr, vermutlich im März/April, wenn die Saison in den Baumschulen beginnt, soll ein neues, jüngeres Exemplar als Ersatz gepflanzt werden.Gerhard Singer, der Vorsitzende des Fördervereins der Engelsdorfer Herz-Jesu-Kapelle, hätte es gern gesehen, wenn die alte Hainbuche bleiben könnte. Und er weiß, dass viele andere im Ort ähnlich denken. "Begeistert bin ich nicht. Aber wenn man nichts mehr machen kann." Keine Frage ist es für alle Beteiligten, dass an dieser Stelle ein neuer Baum gepflanzt wird. Es soll wieder eine Hainbuche sein, natürlich ein jüngeres Exemplar, das dann auch entsprechend kleiner ist - aber auch wieder zu einem Blickfang heranwachsen soll.