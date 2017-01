Vermischtes Kümmersbruck

09.01.2017

2

0 09.01.2017

Am Dreikönigstag wurden 43 Sternsinger als Könige von St.Wolfgang aus ausgesandt, nachdem sie im festlichen, von Elisabeth Harlander konzipierten Gottesdienst, Sterne, Kreide, Sparbüchsen, Wein, Wasser und Hostienschalen zum Altar gebracht hatten. Sie machten sich auf den Weg in die Ortschaften, um neben der Botschaft des Lichtes und des Friedens Spenden vor allem für Kenia zu sammeln. "Geben sie alle auch ein gutes Wort der Ermunterung mit", bat Harlander die jungen Menschen. Man sei sehr dankbar, dass die Kinder als Sternsinger den Segen Gottes seit 50 Jahren in die Häuser tragen, sagte Pfarrer Wolfgang Bauer (hinten links). Bild: hi