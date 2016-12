Vermischtes Kümmersbruck

28.12.2016

28.12.2016

Zum wiederholten Male haben die Mittelschüler aus Kümmersbruck auf die Initiative von Lehrerin Felicitas Berger und Studienrat Rainer Kaleschke fleißig Futterspenden gesammelt, um damit das Tierheim in Gailoh zu unterstützen. Die 6a hatte außerdem ihre Klassenkasse in Höhe von 60 Euro geplündert - die Spende wurde ebenfalls an das Tierheim übergeben. Dessen Leiterin Carmen Gurdan zeigte sich hocherfreut. Sie erklärte, wie notwendig die Unterstützung sei.

Über 550 Katzen vermittelt

"Die Vermittlung der Hunde lief in der letzten Zeit sehr gut", sagte sie mit Blick auf die aktuelle Belegung des Tierheims. "Aber allein 50 Nagetiere in der letzten Zeit - Hasen, Kaninchen und so weiter - sind eigentlich zu viel." Oft würden diese Tiere als "Spielzeug für Kinder" verschenkt, der verantwortungsvolle Umgang aber außer Acht gelassen. Auch die Lage bei den Katzen sei angespannt, die Quarantänestation dauerhaft voll besetzt.Etwa 550 Katzen waren nach Angaben von Carmen Gurdan im vergangenen Jahr im Durchlauf im Tierheim, immer wieder vermittelt, aber auch immer wieder ausgesetzt, gefunden oder abgegeben worden.Als Abordnung der Kümmersbrucker Schule nahmen sich Schülersprecherin Jennifer Fischer, Lara Seidenfaden und Selina Dauer (alle M 10a) sowie Alina Rothut (6a) Zeit, das Tierheim und dessen Bewohner aus nächster Nähe zu inspizieren.