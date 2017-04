Vermischtes Kümmersbruck

18.04.2017

18.04.2017

Die Kümmersbrucker Siedler haben Bilanz gezogen und verdiente Mitglieder geehrt. Die Gemeinschaft hat knapp 400 Mitglieder - eine stattliche Zahl.

Auf Kreis-Ebene Kreisvorsitzender Rudolf Sitter berichtete über die Entwicklung der Mitgliederzahlen im Kreis und ging auf das Thema Siedlerzeitung ein, insbesondere auf die Inhalte und eine mögliche Postzustellung. Außerdem sprach er die Rauchmelderpflicht und geplante Verbesserungen bei den Versicherungsleistungen an. (e)

Die Siedler haben ihre Jahreshauptversammlung abgehalten, in deren Mittelpunkt die Berichte und die Ehrung von verdienten Mitgliedern standen. Vorsitzender Helmut Igl konnte die stattliche Zahl von 379 Mitgliedern vorweisen. Angesichts der Tatsache, dass es in der Gemeinde noch die Siedlergemeinschaften Lengenfeld, Haselmühl und Kümmersbrucker Heide gibt, sei dies schon eine recht große Anzahl an Mitgliedern.Igl blickte zurück auf die Teilnahme an der gemeindlichen Veranstaltung "50 plus", erinnerte an die Öl-Sammelbestellungen und an Besuche anlässlich runder Geburtstage. Die Siedler hatten auch den Weihnachtsmarkt mitgestaltet. In seinem Ausblick kündigte der Vorsitzende für Freitag, 19. Mai, einen gemütlichen Abend mit Vortrag und für Sonntag, 2. Juli, das Siedlerfest am Siedlerhäusl an. Für Samstag, 9. September, planen die Kümmersbrucker Siedler eine Tagesfahrt nach Bamberg, im Dezember werden sie sich wieder am Kümmersbrucker Weihnachtsmarkt beteiligen.Eine Messe für verstorbene Mitglieder wird am Samstag, 9. Dezember, abgehalten, einen Tag später findet die Weihnachtsfeier in der Schlosswirtschaft statt. Dass es den Siedlern auch finanziell gut geht, war dem Bericht von Kassier Gerhard Breitkopf zu entnehmen. Die Siedler spendeten aus dem Erlös des Weihnachtsmarktes für Kolping.3. Bürgermeister Hubert Blödt ging auf die aktuelle Entwicklung in der Gemeinde ein und erwähnte die Neugestaltung des Dorfplatzes, die Sanierung der Brücke in Gärmersdorf und das Projekt Altersgerechtes Wohnen. Geehrt wurden für 30-jährige Mitgliedschaft Franz Hierl, Günter Dietl und Ludwig Eilles.