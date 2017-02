Vermischtes Kümmersbruck

24.02.2017

24.02.2017

Interessierte Pfarrangehörige haben sich zur "Eröffnung am Mittag" in der Kirche St. Wolfgang getroffen. Vorgestellt wurden zwei Objekte des Künstlers Hermann Bigelmayr, die über die Fastenzeit hinaus die Kirche bereichern und in der geschaffenen Gebetsecke zu Stille und Meditation einladen.

Hermann Bigelmayr, 1958 in Jettingen geboren, arbeitet in München und Oberammergau. Er bekam mehrere Förderungen und Auszeichnungen, stellte im In- und Ausland aus und hatte Lehraufträge an der Fachhochschule in München. Außerdem ist er Fachlehrer an der staatlichen Berufsfachschule für Holzbildhauer in Oberammergau.Er hat als Holzbildhauer für das von der Diözese Regensburg initiierte Projekt "Kunst und Kirche" zwei Goldflächen geschaffen, die "im Dialog stehen". Gold als Farbe des Göttlichen bestimmt die beiden Flächen, die sich gegenseitig ergänzen und miteinander korrespondieren. Bigelmayr befestigte selbst die beiden Goldflächen und erläuterte seine Objekte den Besuchern, darunter auch Pfarrer Bauer, Dr. Maria Baumann, die das Diözesanmuseum leitet, sowie Bürgermeister Roland Strehl und die Gemeinderäte.Judith Lehner trug mit ihren beiden Klarinettenstücken zu einem festlichen Rahmen der Kunstveranstaltung bei. Die "Eröffnung am Mittag" klang mit einem Stehempfang, bei dem die Gäste mit dem Künstler ins Gespräch kommen konnten, in der Sakristei aus.