Vermischtes Kümmersbruck

29.12.2016

0

0 29.12.2016

Beim 56. Amberger Seminar Mitte November in der Grund- und Mittelschule Kümmersbruck, war zum ersten Mal auch das Landestheater Oberpfalz (LTO) mit einem Infostand vertreten. Hier ging es um das Theater, Theaterpädagogik und das Angebot des Ensembles für Kinder und Jugendliche. Als Schmankerl hatte das LTO ein Gewinnspiel dabei. Verlost wurden Freikarten für eine Schulklasse für das Kinderstück "Michel in der Suppenschüssel" auf der Burg Leuchtenberg. Gewinner sind die Schützlinge von Sabine Hofrichter, Lehrerin an der Mittelschule Nabburg. Bild: hfz