Vermischtes Kümmersbruck

29.05.2017

29.05.2017

Alle gaben ihr Bestes und kämpften um jeden Punkt und jede Sekunde. Und das sogar international. Beim Landkreisausscheid im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr war auch eine Nachwuchsdelegation aus dem französischem Kanton Maintenon dabei.

Platzierungen 1. FFW Ensdorf 11389,9 Punkte



2. FFW Steiningloh-Urspring/Krondorf-Burgstall 1383,0



3. FFW Schnaittenbach 1380,0



4. FFW Haselmühl 1375,4



5. FFW Ensdorf 2 / Diebis 1367,7



6. FFW Ursensollen 1343,9



7. FFW Wolfsbach 1338,0



8. FFW Hohenkemnath 1336,0



9. FFW Wolfsbach 1316,0



10. FFW Allersburg-Berghausen 1269,6 (egl)

Hintergrund Die französische Jugendfeuerwehr hat einiges erlebt mit ihren Haselmühler Freunden. Zum Programm gehörten die Besichtigung der Feuerwache Amberg, Freizeitspaß am Monte Kaolino, ein Grillabend, eine Plättenfahrt und das Üben für das Abzeichen. Kreisjugendfeuerwehrwart Hubert Haller dankte den Gastfamilien der FFW Haselmühl, die die jungen Franzosen bei sich aufnahmen. Am Ende waren sich alle einig: Man muss in einem solchen Austausch nicht Französisch oder Deutsch sprechen können, um Spaß zu haben. (egl)

(egl) Die Jugendfeuerwehr Gallerdon (Frankreich) ist seit Mittwoch anlässlich der 50-jährigen Partnerschaft des Landkreises Amberg-Sulzbach mit dem Kanton Maintenon zu Gast. Und erlebte deshalb auch den FFW-Landkreisausscheid unter Regie der Kreisjugendfeuerwehr im Sportzentrum mit.Zehn Mannschaften traten an, um sich miteinander zu messen - und auch, um sich für den Oberpfälzer Bezirksentscheid zu qualifizieren. Die ersten vier Teams dürfen dort antreten. Entsprechend motiviert gingen die Gruppen ans Werk. Nach einem Löschangriff mit simulierter Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer, dem Verlegen von Schlauchleitungen und dem Aufbau von drei Strahlrohrstrecken über Hindernisse mussten unter Zeitdruck Knoten geknüpft werden.Die schwierigste Aufgabe war aber der 1,5 Meter breite Wassergraben, der mit Schläuchen, Handscheinwerfern und Strahlrohren zum Teil mehrmals überwunden werden musste. Schließlich gab es noch einen Staffellauf, gespickt mit feuerwehrtechnischen Einlagen wie Strahlrohrknoten oder Schlauchaufrollen. Hier zählte nicht nur Tempo, sondern auch Geschick mit den Geräten.Die Feuerwehr Kümmersbruck versorgte alle mit Bratwürsten, Kuchen und Getränken, bevor Kreisbrandrat Fredi Weiß, MdL Harald Schwartz, Bürgermeister Roland Strehl und Bezirksjugendleiter Heinrich Scharf die Sieger ehrten.Den Titel errang die FFW Ensdorf 1 (1389,9 Punkte). Sie und die Jugend-wehren aus Steiningloh-Urspring/Krondorf-Burgstall (1383,0), Schnaittenbach (1380,0) und Haselmühl (1375,4) treten am Samstag, 3. Juni, beim Bezirksentscheid in Floß an.