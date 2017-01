Vermischtes Kümmersbruck

24.01.2017

Am Sonntag, den 22.Januar teilte die Polizeiinspektion Amberg mit, dass ein 7-jähriger Schüler am Donnerstag, den 19.Januar gegen 7:30 Uhr auf seinem Schulweg zur Grundschule in Kümmersbruck durch eine unbekannte männliche Person angesprochen. Der Mann habe den Schüler gefragt, ob er ihn mitnehmen und zur Schule fahren solle. Nun hat die Polizei den Fall aufgeklärt.

Der Schüler hatte die frage des Mannes verneint und seinen Schulweg zu Fuß fortgesetzt. Aufgrund der Veröffentlichung des Vorfalls, meldete sich am 24. Januar in den Morgenstunden ein älterer Mann aus Kümmersbruck bei der Polizei in Amberg. Wie die Polizei mitteilt, vermutete der Mann, dass es sich bei dem gesuchten Mann um ihn handeln dürfte. Er gab an, dass er zur veröffentlichten Uhrzeit ein Kind aus seiner Nachbarschaft, welches er augenscheinlich kenne, tatsächlich gefragt habe, ob er es zur Schule fahren könne. Hintergrund der Frage seien die Witterungsverhältnisse, insbesondere die Minustemperaturen, gewesen. Der ältere Mann gab zudem an, dass er nicht geglaubt hätte, durch seine „gut gemeinte“ Frage, polizeiliche Ermittlungen auszulösen.Die Angaben des Mannes und des Kindes deckten sich. Die Beamten informierten die Eltern des 7-Jährigen und die Grundschule Kümmersbruck über den Ermittlungsausgang.