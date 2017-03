Vermischtes Kümmersbruck

22.03.2017

6

0 22.03.2017

Der Kümmersbrucker Heide geht's gut, die Kasse ist in Ordnung, das Vereinsleben intakt - insofern konnte die Vorsitzende Liesbeth Schnaus bei der Mitgliederversammlung in der Schlosswirtschaft ein positives Fazit ziehen.

3. Bürgermeister Hubert Blödt dankte im Namen der Gemeinde für das Engagement der Siedler. Aus dem Kreis und Bezirk informierte der stellvertretende Kreisvorsitzende Reinhard Ott aus Ensdorf. An neuen Terminen stehen an das Seniorencafé am Dienstag, 16. Mai, und am Dienstag, 12. Dezember, jeweils in der Gaststätte Tröster.Das Sommerfest ist für Sonntag, 27. August, geplant. Liesbeth Schnaus hat mitgeteilt, dass sich die Siedler der Kümmersbrucker Heide auch heuer wieder am Weihnachtsmarkt beteiligen, beim vergangenen Markt konnte die Gemeinschaft anschließend 350 Euro für einen guten Zweck spenden. Kernpunkt der Zusammenkunft war die Ehrung von langjährigen Mitgliedern. Zehn Jahre ist Karl- Heinz Pirner dabei; 20 Jahre sind Helmut Schenkl, Bernd Gottschalk, Gabi Hanysz, Matthias Hofmann, Elisabeth Schmidl, Ferdinand Winkelmann, Heinz Renz bei den Siedlern. Auf 30 Jahre Treue blicken Angelika Biehler, Georg Bernard, Rudolf Kodalle zurück sowie auf 50 Jahre Herbert Schmid.