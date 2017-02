Vermischtes Kümmersbruck

02.02.2017

02.02.2017

Dieses Vorhaben hat schon seine beiden Vorgänger beschäftigt. Jetzt wird die Sanierung von Museum und Kulturschloss Theuern angepackt. "Endlich", wie Landrat Richard Reisinger sagt. Im Sommer soll es losgehen mit dem ersten Bauabschnitt. Bevor das Gewölbe im ehemaligen Schweinestall nicht mehr nur stellenweise bröselt, sondern einstürzt.

Vorsicht, Einsturzgefahr

Erhebliche Statik-Mängel

Sieben Millionen Euro für drei Abschnitte Billig wird's nicht mit Gesamtkosten von rund sieben Millionen Euro. Trotzdem sei die Sanierung des Museums und Kulturschlosses Theuern jetzt im Kreistag "politisch auf den Weg gebracht" - mit einer Gegenstimme: "Wir stehen zu unserer kulturhistorischen Verpflichtung", betont Landrat Richard Reisinger. Insgesamt sieben Millionen Euro sollen in drei Bauabschnitte investiert werden.



1,7 Millionen Euro sind für den ersten Teil, den Nord- und Westtrakt mit dem ehemaligen Schweinestall, veranschlagt - samt energiesparender LED-Beleuchtung und Rollstuhllift. Mit knapp 700 000 Euro Zuschuss könne man rechnen, das sei "ordentlich", kommentiert Reisinger. Zwei weitere Bauabschnitte folgen - der Südtrakt mit dem großen Saal (mit Pelletheizung. Beleuchtung, Boden, Aufzug, Fassade) und dem ehemaligen Jägerhaus (Dachsanierung, Heizung) sowie zum Schluss das Schloss-Hauptgebäude (Dachstuhl, Brandschutz, Fassade). "Bis 2024" gibt Reisinger als Gesamt-Zeitrahmen an.



2018 soll Teil eins fertig sein: Dann kann hier die Ausstellung des Museums zur Industriegeschichte einziehen und zeitgemäß präsentiert werden. Das Konzept liege fertig in der Schublade, betont Hubert Zaremba, der Tourismus- und Kulturchef des Landkreises. (eik)

Wir sind hier auch Vorbildbehörde. Landrat Richard Reisinger zur denkmalgerechten Sanierung

Theuern. Dass hier dringend etwas getan werden muss, sieht selbst der Laie beim Ortstermin des Landratsamts am Donnerstagnachmittag sofort: An den Stellen des Deckengewölbes, die für Voruntersuchungen freigelegt wurden, bröckelt das rote Mauerwerk massiv.Deshalb sollte man sich da auch nicht mehr drunterstellen, warnt Hubert Saradeth, Leiter des Kreis-Gebäudemanagements, beim Rundgang. Zu gefährlich, auch für die Ausstellungen des Museums, die hier zuletzt logierten. Darum sind die Räume im Nord- und Westtrakt schon länger gesperrt und leer. Saradeth erklärt die Schäden am Gewölbe des ehemaligen Schweinestalls mit genau dieser einstigen Nutzung: Ammoniumnitrat aus den Fäkalien der Tiere habe sich mit dem Kalzium aus Putz und Mauerwerk zu Mauersalpeter verbunden - komme dazu noch Feuchtigkeit, dann kristallisiere dieser aus, das Volumen vergrößere sich, das Gemäuer platze auf.Die Schäden sind auch von oben, vom Dachgeschoss aus, deutlich erkennbar: An Stellen, an denen der Boden geöffnet wurde, sieht man Sand - "hier war mal Mauerwerk", sagt Saradeth. Eine aufwendige Sanierung ist fällig. Der Putz muss komplett entfernt werden, um festzustellen, wie groß die Schäden sind, um, dort, wo es nötig ist, Teile des Gewölbes zu entfernen und durch neues Mauerwerk zu ersetzen. Saradeth rechnet damit, dass dies bei zwei Dritteln der Decke der Fall sein dürfte - auch wenn so viel wie möglich der ursprünglichen Substanz erhalten werden soll. Dieser Teil, das gibt Reisinger zu, wäre auch "schneller und billiger" gegangen, wenn man das schadhafte Gewölbe einfach mit einer geraden Decke abgehängt hätte. "Aber dann wäre es nicht mehr original."Das Landratsamt sieht sich laut Reisinger hier auch als "Vorbildbehörde". Was man anderen Bauherrn in Sachen Denkmalschutz abverlange, müsse man auch selbst beherzigen. Also wird das Gewölbe "in denkmalpflegerischer Abstimmung" saniert. Wobei das gesamte Ausmaß der Schäden erst klar ist, wenn das Mauerwerk komplett freigelegt ist."Erhebliche statische und bauphysikalische Mängel" hat laut Reisinger auch der Dachstuhl dieses Gebäudekomplexes. Unter anderem muss nachgebessert werden, weil Balken-Verbindungen auseinanderklaffen. Außerdem müssen Deckung und Dämmung erneuert werden: Von Letzterer wie von der Dampfsperre hat der Marder, der sich einquartiert hat, nicht viel übrig gelassen. Würde man jetzt nicht tätig werden, wären noch größere Schäden die Folge, ist Saradeth sicher.