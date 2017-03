Vermischtes Kümmersbruck

MuGSi ist die Abkürzung für das Projekt Musikalisches Grundschulsingen in Kümmersbruck. Bei der jüngsten Auflage hatte es prominente Verstärkung von den Regensburger Domspatzen.

Als "Weltmarke" unterwegs

"Ihr könnt stolz sein"

Domkapellmeister Roland Büchner brachte zwar nicht das ganze weltbekannte Ensemble mit, aber zwei Buben und ein Präfekt (ein ehemaliger Domspatz) genügten, um in der Aula der Grundschule die wunderbaren Stimmen der Chorsänger zum Klingen zu bringen. Nach einem gemeinsamen Einsingen bewiesen zunächst die Schüler ihr musikalisches Geschick und begrüßten die Gäste, unter die sich auch Bürgermeister Roland Strehl gemischt hatte, mit ihrem eigenen "Schullied".Die Domspatzen und ihr Dirigent verknüpften in der Folge das Musizieren mit Informationen über ihr Gymnasium, das Internat und das berühmte Ensemble. Yannick Rittner, Domspatz aus der 7. Klasse, stellte den Tagesablauf vor. Sebastian Leitl, 2016 Abiturient in Regensburg und nun Chorpräfekt, berichtete über die Aufteilung der Schüler in den Nachwuchs- bzw. Konzertchor und über ihre Auslandreisen. Er selbst war in Taiwan, Amerika und sang in Rom vor Papst Benedikt.Domkapellmeister Roland Büchner zeigte auf einer Karte, wo die "Weltmarke" Domspatzen in den vergangenen Jahren unterwegs war. Zwischen den Informationen durften die Grundschüler mit den Regensburgern das Lied vom "Gummibären" lernen. Das vierstimmig vorgetragene Volkslied "Als wir jüngst in Regensburg waren" begeisterte die Zuhörer ebenso. Anschließend wurden Eindrücke der Domspatzen von Schule, Freizeit und auf Reisen in Bildern gezeigt, und der Siebtklässler Jakov Wallbrecher schilderte den Ablauf bei gemeinsamen Touren, die oft im "Kaffbomber", dem eigenen Domspatzen-Reisebus, stattfänden.Als begnadeter Solist erwies sich Yannick Rittner bei dem Schubert'schen Kunstlied vom "Heidenröslein". Roland Büchner erzählte zudem vom anstehenden Frühjahrskonzert im Regensburger Audimax, bei dem viele bayerische Stücke aufgeführt würden - eine Kostprobe war "Hinten bei der Stadltür".Der Domkapellmeister lobte die Grundschüler für ihr engagiertes Mitsingen: "Ihr seid eine ganz tolle Musikalische Grundschule - darauf könnt ihr stolz sein." Rektorin Eva Hampel bezeichnete den Besuch als Höhepunkt für dieses Entwicklungsprojekt und bedankte sich mit kleinen Präsenten bei den Domspatzen und ihrem Dirigenten. Außerdem galt ihre Anerkennung Martina Saffert, der Musikkoordinatorin der Grundschule, für die Organisation dieser bisher einmaligen Aktion.