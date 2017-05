Vermischtes Kümmersbruck

10.05.2017

10.05.2017

Mit Trommeln und Fanfaren hat der Musikverein Haselmühl-Kümmersbruck angefangen, jetzt gehören Trompeten und Schlagzeug dazu. Seit der Gründung vor 50 Jahren hat sich viel getan. Für die Musiker ein Grund zum Feiern.

Modern bis traditionell

Das Jubiläum feiert der Musikverein Haselmühl-Kümmersbruck mit einem Konzert. Am kommenden Samstag ab 19 Uhr zeigen die Musiker in der Kümmersbrucker Mehrzweckhalle, was sie an Klarinette, Querflöte, Posaune oder Tuba können.Das Programm reicht von feurigem Puszta bis hin zu moderner Musik wie der Elisabeth-Serenade oder Charleston. Sie beherrschen auch das, was man von einem bayerischen Orchester erwartet: Polka, Walzer und Märsche. Aktuell besteht das Orchester aus 29 Mitgliedern, zusätzlich befinden sich zwölf Musiker in der Ausbildung. Dirigent Marcus Hoffmann sorgt für ein harmonisches Zusammenspiel der Musiker.Der Musikverein ist aus dem Kümmersbrucker Veranstaltungskalender inzwischen nicht mehr wegzudenken. Was 1967 mit ein paar Musikern begonnen hat, um Auftritte der Narhalla Kümmersbruck mit Trommeln und Fanfaren zu begleiten, ist zu einer großen und dynamischen Gruppe gewachsen. 1975 hat sich der bestehende Fanfarenzug mit dem Vorsitzendem Hans Gaßner zum Spielmannszug Haselmühl umbenannt. Musikalischer Ausbilder war Willi Freitag. Die offizielle Gründung des Musikvereins war dann 1986. Damaliger Bürgermeister Rudolf Scheuerer war dabei: Im Kümmersbrucker Bierstüberl, das als Proberaum diente, gründete sich Orchester neu - so, wie es sich jetzt darstellt.Inzwischen ist der Spielmannszug und Musikverein Haselmühl-Kümmersbruck Mitglied im Nordbayerischen Musik Bund.