Vermischtes Kümmersbruck

19.04.2017

21

0 19.04.201721

Die Kinder sollen ganzjährig ihren eigenen Garten pflegen und damit ihr Verantwortungsbewusstsein gegenüber Natur und Umwelt stärken. Ein ganz anderes Verständnis für Pflanzen entwickeln - das funktioniert am besten, wenn man selbst mit Hand anlegt. In Theuern tun das die Kindergartenkinder nun.

Theuern. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt des Bergbau- und Industriemuseums Theuern und des dortigen Kindergartens St. Nikolaus. "Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder: Frühling, Sommer, Herbst und Winter" sangen die Schützlinge der Kita. Die Jahreszeiten sehen sie künftig aus einem ganz neuen Blickwinkel, in "ihrem" Mühlengarten. Der entsteht an der Außenstelle des Schlosses in Theuern: Hier machen die Kleinen jetzt ihre eigenen Erfahrungen mit Natur und Umweltschutz.Die Gemeinschaftsaktion Bauerngarten vereint das Bergbau- und Industriemuseum und den Kindergarten Theuern. Gefördert wird es über das "Schlaugärtner-Zwergl-Projekt" des Bayernwerks. Der Nachwuchs war mit zum offiziellen Auftakt mit Leiterin Barbara Schlaffer und mit viel Begeisterung bei der Sache.Der Mühlengarten ist als Langzeitprojekt gedacht. Inzwischen wurden Beete angelegt und auch die Aussaat ist schon erledigt. Den Sommer über muss der Garten gepflegt werden, im Herbst wird ein Winter-Unterschlupf für Tiere gebaut: So haben die Kinder das ganze Jahr über ein ganz enges Verhältnis zur "Mutter Natur" und den besungenen "vier Kindern".Museumsleiter Michael Ritz und Projektleiterin Erika Haßler erklärten den Kleinen, den vielen Eltern sowie den Theuerner Gemeinderäten Werner Cermak und Herbert Breitkopf das Projekt. Für die Gemeinde sicherte 2. Bürgermeister Hubert Blödt Unterstützung zu - und einen Gartenzaun in Richtung Vils.Nach einem gemeinsamen Vaterunser mit Gemeindereferentin Kathrin Blödt konnten die kleinen Gärtner dann endlich ganz offiziell mit ihrer "Arbeit" beginnen.