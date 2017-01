Vermischtes Kümmersbruck

31.01.2017

31.01.2017

Kernpunkt der Hauptversammlung des Trachtenvereins D'Vilstaler war die Neuwahl des Vorstands. Dass sich mit Markus Gais als Vorsitzenden und Sandra Haller als seine Stellvertreterin keine Änderungen an der Spitze ergaben, spricht für die Konstanz in der großen Trachtenfamilie mit ihren jetzt 140 Mitgliedern.

Lob für Engagement

Neuwahlen D'Vilstaler



Vorsitzender: Markus Gais 2. Vorsitzender: Sandra Haller



Kassier: Carsten Ehrensberger 2. Kassier: Cornelia Büttner



Schriftführer: Katharina Gais 2. Schriftführer: Gabriele Büttner



Jugendleiter: Jessica Ehrensberger 2. Jugendleiter: Carian Ebensberger



Vortänzer: Jessica Ehrensberger Vorplattler: Carsten Ehrensberger



Dirndlvertretung: Cindy Flierl 2. Dirndlvertretung: Evi Kassecker



Fähnrich: Bernd Gais



Vereinswirte: Manfred und Babette Gais



Kassenprüfer: Gerhard Büttner 2. Kassenprüfer: Veronika Meier

"Sitt und Tracht der Alten wollen wir erhalten" - der Trachtler-Leitsatz wird auch in Zukunft ganz oben stehen, denn um den Nachwuchs ist es so schlecht nicht bestellt. Die Jugend sprach auch Bürgermeister Roland Strehl an, die bei vielen Veranstaltungen während des Jahres vertreten war. Besonders herausgehoben hat Strehl die Auftritte des Vereins beim OTV-Volksmusikantenstammtisch, beim Naturparktag in Hirschwald, beim "Tag Generation 50" in Kümmersbruck und beim Integrationsnachmittag im Pfarrsaal.Insgesamt lobte der Bürgermeister das Engagement des Vereins, die Unterstützung der Gemeinde könne den Trachtlern auch für 2017 gewiss sein. Gebietsvertreter (Gebiet West) Eckehard Papenfuß war erfreut über die Aktivitäten des Vereins. Genauer zu hören war das aus dem Bericht der 2. Vorsitzenden Sandra Haller. Ob beim Binden der Erntekrone mit elf Helfern oder anderen Aktionen - Vieles hat sich zugetragen beim Verein, gut sei sie gewesen, die Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden Markus Gais und den anderen Vorstandsmitgliedern: "Es ist einfach harmonisch, man redet miteinander, hilft sich gegenseitig aus - das alles ist bei uns eine Selbstverständlichkeit", sagte Sandra Haller. An Ideen wird es heuer nicht fehlen, versprach sie. "Auch mit dem Projekt Jugendleiter-Team läuft es wirklich wunderbar". Was die Jugend betrifft, die kann derzeit auf einen Stamm von 18 aktiv tanzenden Mädchen und Buben zurückgreifen, die alle 14 Tage eine Kindertanzprobe absolvieren, bilanzierte Jugendleiterin Jessica Ehrensberger.Man lässt sich viel einfallen für den Trachtlernachwuchs: Kinderfasching, Basteln, Wandern, Adventsfeiern und Spielestunde sind obligatorisch, darüber hinaus eine ganze Reihe von öffentlichen Auftritten im Jahr 2016, sowohl regional als auch überregional. Bei ihrer Arbeit sind natürlich viele helfende Hände dabei, ob nun für die Musik oder für die Näherinnen der Kindertrachten. "Da ist dann auch das Vereinsheim im Untergeschoss der Arche Noah, betrieben von den Vereinswirten Manfred und Babette Gais, ein Segen."Vorsitzender Markus Gais blickte auf insgesamt 25 Veranstaltungen der Vilstaler zurück. Exakt vor einem Jahr ging es mit der Jahreshauptversammlung los, Erwachsenenfasching, Gottesdienste, Preisschafkopf, Palmsonntagsliturgie, Maiwanderung, Fronleichnamsliturgie, Erntedankfest, Volkstrauertag, Ferienprogramm, Weihnachtsmarkt, Christbaumvereigerungen der Hoamatland und Stoapfälzer Amberg - der Volks- und Gebirgstrachtenverein D'Vilstaler Haselmühl-Kümmersbruck Stamm 1949" wie er offiziell heißt, war viel unterwegs "und überall gerne gesehen", so Gais.