Vermischtes Kümmersbruck

14.02.2017

0 14.02.2017

Die Kennzeichen AS, NEW, R und N lassen bereits erkennen, dass der Pendlerparkplatz im Bereich der Anschlussstelle Amberg Süd der A6 mit der Staatsstraße 2165 regional und überregional bereits gut angenommen wird. Dabei wurde er am Montag erst offiziell seiner Bestimmung übergeben.

35 Stellplätze

Günstige Lage

Das Staatliche Bauamt war dabei, die Gemeinde Kümmersbruck ebenso und auch Landtagsabgeordneter Harald Schwartz. Bauoberrat Stefan Noll dankte der Gemeinde für die "äußerst konstruktive Zusammenarbeit" und die "intensive Unterstützung" bei der Suche eines geeigneten Standorts, "der war auch erforderlich". Bisher wurden die Einfahrt zum Industriegebiet Theuern und die Fläche neben der Autobahnauffahrt Richtung Nürnberg als Stellplatz zweckentfremdet. Der Pendlerparkplatz war nötig, "um dem stetig steigenden Parkdruck zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Anschlussstellenbereich sowie im unmittelbar benachbarten Gewerbe- und Industriegebiet Theuern und den damit einhergehenden verkehrlichen Problemen, zum Beispiel Einschränkung der Befahrbarkeit des Gewerbegebietes mit Lkw, wirksam zu begegnen", sagte der Bauoberrat.In Zahlen ausgedrückt ist der neue Mitfahrerplatz für bis zu 35 verkehrssichere Parkplätze ausgelegt. Er hat eine Tiefe von sechs und eine Gesamtlänge von 96 Metern. Die Erschließung, erklärten Stefan Noll, Bürgermeister Roland Strehl sowie Ronny Gäßner vom Bauamt, erfolgte über die an der Staatsstraße 2165 an dieser Stelle bereits bestehende Linksabbiegespur (früher nach Ebermannsdorf).Als Fahrgasse dient ein öffentlicher Feld- und Waldweg (die ehemalige, historische alte Straße von Lengenfeld nach Theuern), der angepasst wurde. Die Stellplätze wurden in Schotter-Bauweise (wassergebunden) hergestellt, um unnötige Versiegelungen zu vermeiden.Laut Stefan Noll belaufen sich die Herstellungs- plus Planungskosten des Areals auf rund 60 000 Euro, die vom Freistaat Bayern (Straßenbauverwaltung) getragen wurden.Die Gemeinde Kümmersbruck hat sich bereit erklärt, die sogenannte betriebliche Unterhaltung, den Winterdienst und die Verkehrssicherungspflicht für die Stellplätze zu übernehmen, hob Noll besonders hervor. Die bauliche Instandsetzung beziehungsweise die Erneuerung der Stellplätze obliegt bis zu einer möglichen Abstufung der St 2165 der Straßenbauverwaltung. "Es wird noch eine gewisse Kulanzzeit geben", kündigte Roland Strehl schon mal an, dann allerdings werden die "wilden Parker" eingangs des Industriegebietes auch darauf hingewiesen und wenn erforderlich geahndet.Als "sicheren und gut betreuten Stellplatz für Pendler" bezeichnete Strehl den Mitfahrerparkplatz am Schluss des Ortstermins. "Auch weil er geografisch äußerst günstig liegt". Jetzt fehle nur noch eine entsprechende Beschilderung.