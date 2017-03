Vermischtes Kümmersbruck

12.03.2017

Der Veranstaltung am Samstagabend ging ein Gottesdienst mit musikalischer Gestaltung durch die Geigerin Anna Godelmann, Trompeter Franz Badura und Kantor Bernhard Müllers (Orgel in St. Martin in Amberg) im Gedenken an Eva Godelmann voraus.Pfarrgemeinderats-Sprecherin Renate Amrhein stellte hinterher kurz die geplanten Feierlichkeiten zu 40 Jahre St. Wolfgang (14. bis 16. Juli 2017) vor, berichtete von der Klausurtagung im Johannisthal und beklagte, dass es immer weniger Mitarbeiter in der Pfarrei gebe. Sie lud ein, das Hauptfest 2017 an drei Tagen tüchtig mitzufeiern und Veranstaltungsangebote zu nutzen.Kirchenpfleger Klaus Pleyer kündigte an, demnächst das Rechnungswerk 2016 der Pfarrei vorzulegen. Im kirchlichen Friedhof wird nun Helmut Schneider Arbeiten verrichten, die Ehrenamtliche nicht mehr leisten könnten. Grüne und graue Tonnen für Abfälle hätten sich bewährt. Es würden, so Pleyer, immer mehr Grabstellen aufgelassen. Der Trend geht von der Sarg- hin zur Urnenbestattung, für die Stelen zur Verfügung stünden. Die Varianten seien noch nicht abschließend geregelt. Gedacht sei außerdem auch an kleine Erd-Urnengräber auf freien Stellen im Friedhof von 80 mal 80 Zentimetern Größe für vier Urnen. Pleyer kündigte noch eine Broschüre mit Infos für Kirchenbesucher an.Die alte Beschallung mit schlechter Lautsprecherqualität in beiden Kirchen müsse bald erneuert werden. Zudem seien Altarscheinwerfer ausgefallen. Die Umrüstung auf LED wäre sinnvoll.Das Hauptproblem sei aktuell der Zustand der Kindertagesstätte St. Raphael für die Kirchenstiftung. Noch immer stehe eine Entscheidung der Bischöflichen Finanzkammer aus. "Ein gutes Gespräch mit der Gemeinde wurde aber zwischenzeitlich geführt", betonte der Kirchenpfleger. Nach Auswertung eines Verkehrswertgutachtens und der Zustimmung der Finanzkammer solle das Gebäude an die Gemeinde übergeben werden. Laut Pleyer gehe es nun um eine Gesamtsanierung oder einen Neubau an anderer Stelle. Die Kirchenstiftung wird weiter Trägerin von St. Raphael sein. Der Sprecher dankte Bürgermeister Roland Strehl und dessen Mitarbeitern: "Zusammenarbeit und Spendenbereitschaft sind beispielhaft."Umfassend war der Beitrag von Pfarrer Wolfgang Bauer, der über die Zahl der Kirchenaustritte klagte. 2014 lebten in der Pfarrei 6321 Katholiken, ein Jahr später waren es nur noch 6251. 2015 habe es 71 Todesfälle gegeben, an diese Zahl kämen die Geburten nicht heran. In der Diözese wirkten derzeit 182 Priester in 196 Pfarrgemeinschaften. "Es steht noch ein erheblicher Rückgang bevor", prophezeite Bauer. 166 Pfarrvikare würden helfen. Nötig wären mehr Gemeinde- und Pastoralassistenten.Pater Thomas Arokiasamy habe sprachlich sehr gute Fortschritte gemacht. Er leiste zusammen mit Elisabeth Harlander, Praktikant Johannes Tauer, Dr. Willibald Meiler und Kerstin Gmeiner vorzügliche Arbeit, hieß es. "Die Menschen müssen eingeladen werden auch für Neues, die christliche Spiritualität wird gelebt, die Kirche muss sich an die Seite der Armen stellen", sagte der Pfarrer. So wie es der Papst vormache. Kirche müsse stets präsent sein, denn: "Christsein ist keine Schande."