Vermischtes Kümmersbruck

26.12.2016

Die Ursache ist noch nicht geklärt. Fest steht aber, dass ein Amberger (27) am Freitagabend großes Glück im Unglück hatte: Obwohl sein Auto bei einem Unfall völlig demoliert wurde, konnte er noch selbst herausklettern.

Passiert ist dieser Unfall gegen 19.45 Uhr auf der Kreisstraße 27 zwischen Köfering und Haselmühl. Auf halber Strecke in Richtung Haselmühl kam der 27-Jährige mit seinem Toyota nach rechts von der Straße ab. Er konnte den Wagen nicht mehr auf die Fahrbahn zurücklenken: Das Auto schleuderte in ein angrenzendes Feld, überschlug sich mehrmals und blieb nach etwa 15 Metern auf dem Dach liegen.Der Verunglückte konnte selbstständig aus dem Fahrzeugwrack klettern und einen Notruf absetzen. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn ins Klinikum nach Amberg. Am Toyota entstand Totalschaden, die Polizei sprach von etwa 5000 Euro. Die Feuerwehr aus Haselmühl sicherte die Unfallstelle ab und half bei der Bergung des Pkw.