Vermischtes Kümmersbruck

24.01.2017

296

0 24.01.2017296

Am Samstag, 21. Januar, fand eine Spaziergängerin aus Kümmersbruck in einem Waldstück zwischen Moos und Haidweiher eine ausgesetzte Katze. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei erst heute mitteilte, fand die 52-jährige bei ihrem Spaziergang in den Nachmittagsstunden einen Stoffbeutel, der an einem Baum angebunden war. Als die Frau in den Stoffbeutel blickte, sah sie darin ein junges Kätzchen, das ausgesetzt wurde. Die 52-Jährige nahm das kleine Kätzchen in ihre Obhut und brachte es in eine Tierarztpraxis, wo es versorgt wurde.Eine Rückfrage bei der Tierarztpraxis ergab, dass sich die kleine Katze mittlerweile in einem guten Zustand befinde und bald dem Tierheim übergeben werden kann. Die Polizeiinspektion Amberg ermittelt wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Hinweise zu dem bislang unbekannten „Katzenaussetzer“ erbittet die Polizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.