22.01.2017

Die Polizei ist sensibilisiert: Offenbar hat am Donnerstagmorgen ein unbekannter Mann in Kümmersbruck versucht, einen Buben in sein Auto zu locken.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei der Siebenjährige gegen 7.30 Uhr auf seinem Weg zur Grundschule in Kümmersbruck von dem Unbekannten angesprochen und gefragt worden, ob er denn im Wagen mitfahren wolle. Er könne ihn zur Schule fahren. Der Bub ging aber nicht auf das Angebot ein.Laut Polizeibericht entfernte sich der Unbekannte daraufhin in die entgegengesetzte Richtung. Der Autofahrer soll etwa 50 Jahre alt sein, hatte graumelierte Haare und sprach Hochdeutsch. Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen, die zum angegebenen Zeitpunkt im Umfeld der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen (09621/89 03 20).