15.05.2017

(e) Das Seniorennetzwerk Kümmersbruck hat Mutter- und Vatertag zusammengelegt und gemeinsam mit dem VdK-Ortsverband im Pfarrsaal gefeiert. Auch Senioren des AWO Seniorenzentrums waren dabei.

Die Besucher ließen sich Kaffee und Kuchen schmecken, während die Lintacher Sänger ein Lied anstimmten: "Ja, graiß enk Gott, ös liawe Leit, es gfreit uns, daß ihr komma seid." In der katholischen Kirche ist traditionell der Mai von der Mutter Gottes geprägt, und so hatten die Sänger Marienlieder im Repertoire. Stimmlich aufeinander abgestimmt, trafen die Sänger Otto Meier, Walter Jokiel, Hans Riesch, Hans Schwarz und Fritz Rumpler den Geschmack der Gäste."Schiebt alles, was euch belastet, an die Wand", riet die Vorsitzende des Seniorennetzwerks, Carola Dirschka. Das taten die Senioren bei Liedern wie "Und d'Liab is wie a Bachl" oder "Warum bist Du gekommen, wenn'st schon wieder gehst" auch. Alle hatten Spaß daran.Freilich, ob die Aufforderung der Lintacher Sänger ("wer beichten möchte kann das jetzt bei uns im Pfarrsaal tun") auf fruchtbaren Boden gefallen ist, ließ sich nicht erkennen. Jedenfalls war es dem Seniorennetzwerk wieder mal gelungen, für die älteren Menschen der Gemeinde einen schönen Nachmittag zum Mutter- und Vatertag zu organisieren.