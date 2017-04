Vermischtes Kümmersbruck

06.04.2017

4

0 06.04.2017

Dass ein neuer Dienstwagen für die Stadt ebenso dringlich ist wie ein neuer Unimoganhänger für den Schnaittenbacher Bauhof - darüber bestand Einigkeit im Stadtrat. Mit einer Ersatzbeschaffung hatte sich bereits der Bauausschuss beschäftigt. Jetzt galt es, darüber Beschluss zu fassen.

Örtlicher Händler

Zwei für Reparatur

Schnaittenbach. (e) Das Votum des Gremiums fiel einstimmig (17:0) aus, als es um einen Dienstwagen für die Stadt ging: Der alte Opel Zafira, Baujahr 2006, mit 130 000 Kilometern auf dem Buckel, und deshalb entsprechend anfällig, wird ausgemustert. Die Verwaltung hat verschiedene Leasing-Angebote eingeholt, Markus Stiegler stellte die Offerten vor.Zunächst vorgeschlagen war vom Bauausschuss ein VW Tiguan, dem mochte der Stadtrat nicht folgen. Er legte sich fest, einen Opel Mokka zu leasen. Genau gesagt einen Mokka X, für den die monatliche Rate exakt 327,54 Euro beträgt. Mit dem Grund wurde nicht hinter dem Berg gehalten: Der Auftrag geht an einen Schnaittenbacher Händler. Nicht so problemlos ging die Beschaffung eines Unimoganhängers für den Bauhof über die Bühne. Bürgermeister Josef Reindl machte deutlich, dass es sich wahrlich um keinen Luxus handle: "Der Stadtbauhof ist auf einen leistungsstarken Anhänger angewiesen", sagte er. Beim alten fehle es an der nötigen Sicherheit.Markus Stiegler führte aus, dass für 2017 Reparaturkosten in Höhe von rund 5000 Euro anstünden. Ferner wären technische Nachrüstungen zur Ladungssicherung erforderlich, Kosten rund 2500 Euro. Das sei nicht mehr rentabel. Der alte Dreiseitenkipper wurde im Mai 2007 für den Bauhof angeschafft. Er wurde meist für landwirtschaftliche Arbeiten genutzt. Der Bauausschuss empfahl dem Stadtrat den Kauf eines Tandem-Dreiseitenkippers, Fabrikat Humbaur Kommunal, der in allen Belangen verstärkt und für den Kommunalbetrieb ausgelegt ist mit einer Nutzlast von 7,5 Tonnen.Die Kosten, inklusive allen möglichen Zubehörs und Steuer, belaufen sich auf maximal 28 500 Euro. Der Stadtrat schloss sich der Ausschuss-Empfehlung an und entschied sich für die Humbaur-Lösung. Zwei Stadträte plädierten für eine Reparatur - höchst unwirtschaftlich, meinten die übrigen 15 Kollegen.