14.09.2016

hat jetzt auch einen Ötzi. Nicht so alt wie der berühmte Similaun-Mann. Aber etwas Besonderes ist der Skelett-Fund aus der Grabung am Bachweg trotzdem. Schon allein wegen des ungewöhnlichen Bestattungsorts.

Die Art, wie dieser Verstorbene begraben wurde - am Rand einer ehemaligen großen Schmiede- und Verhüttungsanlage - lässt darauf schließen, dass er eine herausragende Stellung hatte. Das gehört zu den Erkenntnissen, die Archäologe Dr. Mathias Hensch mit Hilfe des Hechinger Anthropologens Steve Zäuner gewonnen hat. Letzterer hat die insgesamt drei Skelett-Funde von Kümmersbruck genauer untersucht."Wir vermuten, dass die beiden Männer und der Junge unmittelbar etwas mit der Schmiede zu tun hatten", fasst Hensch zusammen: Überraschend sei, "dass wir in diesem Handwerker-Areal auf Gräber gestoßen sind" - ein ungewöhnlicher Bestattungsort. Die Untersuchung mit der Radiocarbonmethode hat ergeben, dass die drei Toten "wahrscheinlich ganz am Anfang der Produktion in Kümmersbruck" begraben wurden, "also etwa in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts".Zäuners Untersuchung hat außerdem etliche gesundheitliche Probleme der Männer offengelegt - etwa Zahnprobleme als Folge kohlenhydratreicher Nahrung, die Hensch mit der schweren körperlichen Arbeit in der Schmiede in Zusammenhang bringt. Diese habe weitere Spuren hinterlassen: Arthrose, aber auch "extreme Muskelansätze, die dafür sprechen, dass die Männer sehr viel mit Armen und Schultern gearbeitet haben". Beide hätten zudem Veränderungen an Gelenken und Skelett, die entstehen, wenn man häufig in Hock- oder Spreizstellung arbeitet. Umso beachtlicher, dass beide dennoch "relativ alt geworden" sind - der ältere "zwischen 50 und 70 Jahre". Das, sagt Hensch, sei fürs 8. Jahrhundert schon sehr viel. Damals seien Männer "in der Regel nicht älter geworden als Anfang 30".