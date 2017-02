Vermischtes Kümmersbruck

22.02.2017

22.02.2017

Zur Absprache der Jahresplanung haben sich die Vorstände der Reservistenkameradschaften aus der Kreisgruppe Oberpfalz Mitte in der Schweppermannkaserne getroffen. Eines stand schnell fest: Der Terminkalender ist prall gefüllt.

Wechsel der Führung

(bö) Wie Kreisvorsitzender und Oberstleutnant der Reserve, Bertram Gebhard, informierte, stehen auch heuer wieder eine Vielzahl von interessanten Veranstaltungen in der Jahresplanung. Die Mehrzahl der Jahreshauptversammlungen in den Kameradschaften ist bereits abgehakt.Ein Wechsel steht in den nächsten Tagen auch beim Feldwebel für Reservisten an. Für Stabsfeldwebel Christian Ziegler geht die Dienstzeit zu Ende. Mit Stabsfeldwebel Johann Rothut übernimmt Anfang April 2017 ein versierter Fachmann die Betreuung der Reservistenarbeit in der Kreisgruppe Oberpfalz Mitte. Wie der künftige Reserve-Feldwebel anmerkte, sei die RK-Leiter-Tagung für ihn ein guter Einstieg gewesen, um die Leute aus den verschiedenen Kameradschaften kennenzulernen.Wie bekannt gemacht wurde, können Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen auch an einzelne Mitglieder direkt weitergegeben werden. Interessenten möchten dazu ihre Mailadresse der Kreisgeschäftsstelle bekanntgeben, so Kreisorganisationsleiter Markus Glatzel. Weiteres Thema war die Koordinierung von Veranstaltungen in den einzelnen Reservistenkameradschaften über die Kreisebene bis hin zum Bezirk und der Landesgruppe Bayern.Kreisvorsitzender Bertram Gebhard gab bekannt, dass man im vergangenen Jahr mit einer Mitgliederaktion 83 neue Personen gewinnen konnte. Der Kreisgruppe gehören derzeit 1716 Mitglieder aus 37 Kameradschaften an.Für heuer hat man bereits 22 feste Termine. Dazu gehören neben einer Ausbildung von Funktionspersonal für Schießveranstaltungen am Samstag, 4. März, ein Schul- und Wertungsschießen am Samstag, 8. April, auf der Standortschießanlage in Gailoh, zusammen mit der Kreisgruppe West. Anmeldungen können bereits bei der Kreisgeschäftsstelle entgegengenommen werden.Am Samstag, 22. April, ist eine Ersthelferausbildung geplant und am Samstag, 3. Juni, lädt die Reservistenkameradschaft Poppenricht zu einer sicherheitspolitischen Mittelpunktveranstaltung bei ihrem 50-jährigen Bestehen ein. Im Juli wollen die Reservisten auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr ein Schießen mit der US Army machen.Mit einer sicherheitspolitischen Bildungsfahrt nach Berlin vom Dienstag, 26., bis Freitag, 29. September, bieten die Reservisten eine interessante Fahrt an. Im Programm steht ein Besuch im Stasi-Museum und des ehemaligen Atombunkers Harnekamp im Programm. Dazu kommt noch eine Berlinrundfahrt, ein Besuch des Filmparks Babelsberg und des militärhistorischen Museums am Flugplatz Berlin-Gatow. Ansprechpartner für die Fahrt ist Kreisvorsitzender Bertram Gebhard.