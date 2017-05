Theuerner Kindergarten legt Mühlengarten an

Theuern. Mitte April waren die Beete fertig, die Aussaat war erledigt: Die Kinder von St. Nikolaus in Theuern hatten ihren Mühlengarten angelegt, den sie jetzt ganzjährig pflegen. Dabei handelt es sich um ein Projekt des Museums Theuern und des Kindergartens. Seit einigen Jahren wird es vom Bayernwerk mit dem Grünen-Kindergarten-Konzept Schlaugärtner-Zwerge unterstützt. Als der Mühlengarten offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde, überreichte das Bayernwerk 2000 Euro.

Die vier Jahreszeiten und die vier Elemente erforschen, entdecken und planen: Das war die Idee von Museumspädagogin Erika Haßler für den Mühlengarten vor den Außenlagen des Kulturschlosses. Vor der Außenanlage des Museums mit Mühle, Glasschleife und Strommuseum untergebracht, werden die Kinder von St. Nikolaus künftig säen, ernten, pflegen, buddeln und beobachten. "Das Gelände neben der Mühle an der Vils wollen wir mit einem Langzeitprojekt wieder neu beleben und dabei Kinder mit einbinden, um ihnen Nachhaltigkeit, Natur und Umweltschutz zu vermitteln", sagte Haßler. In ihrem Mühlengarten waren die Mädchen und Buben schon fleißig: Mit Kindergartenleiterin Barbara Schlaffer bestückten sie eine Kräuterschnecke mit Heil- und Nutzpflanzen und legten unterschiedliche Beete an. Sitzgelegenheiten sind ebenfalls schon vorhanden. Geplant ist zudem ein Schmetterlingsbeet.Bayernwerk-Kommunalbetreuer Markus Windisch überreichte neben den 2000 Euro noch eine Schlaugärtner-Box mit T-Shirts für die Schlaugärtner-Zwerge. "Mit der Aktion möchten wir dazu beitragen, dass sich junge Menschen mit den ökologischen Aspekten der Gestaltung ihrer Umgebung befassen und ihre Ideen einbringen", sagte er. Landrat Richard Reisinger lobte ebenfalls das Engagement der Kinder: "Naturnähe und Gartenarbeit von klein auf zu lernen ist nicht selbstverständlich", sagte der Landrat. Aktionen wie diese seien wichtig, um Nachhaltigkeit und den richtigen Umgang mit natürlichen Ressourcen weiterzugeben.