Vermischtes Kümmersbruck

16.03.2017

3

0 16.03.2017

Regen Zuspruch erfuhr die Veranstaltung des Kümmersbrucker Seniorennetzwerks mit dem Referenten Dr. Jochen Pfirstinger vom Klinikum St. Marien in Amberg. Dr. Pfirstinger ist Onkologe und Palliativmediziner, er leitet das PalliVita-Team, das auf die ambulante Versorgung von Patienten spezialisiert ist. In seinem Vortrag erklärte der Mediziner den Veranstaltungsbesuchern im Kümmersbrucker Rathaus bestehende Strukturen: "Menschen, die an einer nicht heilbaren und fortgeschrittenen Erkrankung leiden, finden zum Beispiel bei einem Hospizverein oder auf einer Palliativstation wie der im Amberger Klinikum Hilfe", sagte Dr. Pfirstinger.

Lebensqualität verbessern

Hintergrund Der Palliativmedizinische Dienst (PMD) ist ein Konsiliardienst, bei weitem nichts Alltägliches in Krankenhäusern. Das Amberger Klinikum ist unter den ersten zehn Krankenhäusern in Bayern, an denen zusätzlich zu einer Palliativstation ein PMD eingeführt wurde. Seit dem 1. Oktober 2016 gibt es dafür eine Oberärztin und eine Pflegekraft, die Patienten mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung, wenn nötig, auf allen Stationen des Klinikums mitbetreuen, bei der Behandlung der Beschwerden und bei der Wundversorgung helfen und für Gespräche da sind. Der Vorteil ist, dass die Patienten jetzt schon viel früher eingebunden werden können, heißt es in einer Presseinfo.



Das Palli-Vita-Team versorgt seit dem 1. November 2016 schwerstkranke Patienten in der Stadt Amberg und in den beiden Landkreisen Amberg-Sulzbach und Neumarkt. Zum multiprofessionellen Team gehören palliativmedizinisch ausgebildete Ärzte und speziell geschulte Gesundheits- und Krankenpfleger.



Ziel ist es, den Patienten eine möglichst hohe Lebensqualität im häuslichen Umfeld zu ermöglichen und sie und ihre Familien dort palliativmedizinisch zu begleiten. Dafür arbeitet das Team eng mit niedergelassenen Ärzten, den Kliniken und Hospizvereinen, Pflegediensten und stationären Einrichtungen in der Region zusammen. (e)

Dort drehe sich alles darum, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und ihnen ihre Ängste zu nehmen. "Unser Team aus Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten hilft den Patienten außerdem, belastende Symptome ihrer schweren Erkrankung so gut wie möglich zu lindern", informierte der Referent die ausschließlich älteren Besucher.Seit Herbst 2016 gibt es laut Dr. Jochen Pfirstinger die Möglichkeit, dass entsprechende Fachkräfte auch Patienten auf anderen Stationen betreuen und behandeln. "Das nennt sich palliativmedizinischer Dienst, kurz PMD", ließ der Arzt wissen. "Er ermöglicht es uns, Patienten schon frühzeitig mitzubetreuen, bevor ein Aufenthalt auf der Palliativ-Station erforderlich ist, die auf einer anderen Station noch unter Diagnostik oder Therapien stehen", so Dr. Pfirstinger.Betroffen gemacht hat die Zuhörer in Kümmersbruck, dass die Zeit in einer solchen Abteilung für die Patienten begrenzt ist: "Aufgrund der Regelungen für die Krankenversicherungen sind unsere Patienten im Durchschnitt etwa acht Tage bei uns. Danach gehen sie in ihr häusliches Umfeld zurück", war seine Auskunft für die besorgten Zuhörer. "Natürlich wird kein Patient mit weiter bestehenden Beschwerden entlassen, außerdem kann eine weiterführende Unterstützung in den eigenen vier Wänden dann beispielsweise ambulant durch das Palli-Vita-Team geleistet werden", meinte der Mediziner.