Vermischtes Kümmersbruck

10.01.2017

18

0 10.01.201718

Theuern. Momentan präsentiert sich der Januar ja eher grau in grau, dafür ist er nicht mehr ganz so sibirisch kalt wie am Wochenende. Aber es geht auch anders, das beweist AZ-Mitarbeiterin Christine Wendl mit einem Foto, das sie am Dreikönigstag beim Kulturschloss Theuern gemacht hat - "bei Minus 15 Grad", wie sie hinzufügt. Sie kommentiert diese Aufnahme so: "Das ist der Winter in der Oberpfalz - wunderschön anzuschauen, aber sehr kalt". Bild: wec