Vermischtes Kümmersbruck

30.01.2017

30.01.2017

Der Bilderbuchwinter ermöglichte durch ausreichenden Schneefall und knackig kalte Temperaturen einen Sporttag der Grundschule Kümmersbruck mit drei Disziplinen. Während die 1. und 2. Klassen einen Wandertag zum Schlittenfahren machen konnten, durften die Schüler der 3. und 4. Jahrgangsstufen zwischen Rodeln, Eislauf und Skifahren auswählen.

64 Teilnehmer fuhren mit den Lehrkräften Susanne Hajri, Martina Schober, Sonja Gayk und Lisa Gietl ins Eisstadion nach Amberg. 60 Mädchen und Jungen entschieden sich für den Rodelausflug zum Grammerberg. Sie wurden begleitet von Birgid Nefe, Kerstin Gloß-Seits und Sabrina Jankowiak. 28 Skifahrer machten sich mit Heike Hütter und Konrektor Markus Lacher, dem die Gesamtorganisation oblag, auf den Weg zum Skilift in Freudenberg, der extra für diesen Winterwandertag öffnete. Ein Dankeschön der Lehrer gebührte auch der Familie Rogner, die den Kiosk als Verpflegungs- und Wärmestube für die Sportler aufsperrte. Zum Abschluss des Skitages am Johannisberg gab es ein Riesenslalom-Rennen. Siegerin bei den Mädchen wurde Lea Graf aus der 4b, der Schnellste bei den Buben war David Riedl aus der Klasse 3a. Einige Eltern nahmen sich Zeit, um an dem Vormittag an der Piste und im Eisstadion mitzuhelfen.