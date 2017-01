Vermischtes Kümmersbruck

24.01.2017

5

0 24.01.2017

Angefangen hat alles mit Bananen. Das vorläufige Ende war das von der kleinen Ayla gesungene Lied "Baum des Lebens oder die Reise zur Vernunft" aus Tabaluga.

Seit zehn Jahren dabei

Das war am vergangenen Freitag, dazwischen lagen exakt zehn Jahre, nicht nur einfach so, sondern zehn Jahre lang wurde die Grundschule Kümmersbruck mit Zertifikaten und Fahnen als "Umweltschule Europa" ausgezeichnet. Beteiligt haben sich an dem Projekt des Bayerischen Staatsministeriums des Innern viele. "Im Landkreis Amberg-Sulzbach wurden neun ausgezeichnet", ließ Schulamtsdirektor Peter Junge wissen.Aber nur eine Grundschule in Amberg-Sulzbach war zehn Jahre in Serie dabei: die in Kümmersbruck. Dafür dankte und gratulierte der Schulamtsdirektor bei einer Feierstunde in der proppenvollen Aula. Allen voran Rektorin Eva Hampel, dem Lehrerkollegium und den Schülern, die sich beharrlich dem Umweltgedanken verschrieben haben. Der Lohn: Jetzt gab es zum zehnten Mal eine Umweltfahne und ein Zertifikat. Für die Anstrengungen für die Umwelt und für Europa dankte auch Bürgermeister Roland Strehl."Für den Titel muss man jedes Jahr zwei Projekte einsenden", klärte die Rektorin bei der Feierstunde auf. Das hat die Kümmersbrucker Grundschule getan. Die Ideen scheinen den Kindern und Lehrern nie ausgegangen zu sein: die erste Umweltfahne gab es 2007, ein Jahr später Zertifikatsverleihung, 2009 erfolgte die Auszeichnung für das Müllsammeln, für den Schulgarten, ein Jahr danach war der Komplex Energiesparen durch Solarstrom auszeichnungswürdig. Immer wieder im Blick hatten die Beteiligten Tiere und deren Schutz. Ein Geologieprojekt mit dem Museum in Theuern stand 2011 auf der Agenda, 2012 gab es Lob und Auszeichnung durch Umweltminister Marcel Huber in München, 2013 durften die Kümmersbrucker in Nürnberg bei der Zertifikats-Verleihung durch Staatssekretärin Melanie Huml dabei sein, 2014 war die Preisverleihung in Neutraubling, Plant for the Planet hieß es im Jahr 2015.Erwähnt hat Rektorin Eva Hampel die Feier 2016 mit Staatssekretärin Ulrike Scharf, und das neueste Projekt wollte sie auch nicht verschweigen. Heuer gibt es von den Eltern der Mädchen und Buben Bio-Schulobst.