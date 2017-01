Vermischtes Kümmersbruck

07.01.2017

Die beiden Jugendlichen trieben sich in der Ferienzeit auf dem Schulhof herum, hatten jedoch nichts mit Bildung im Sinn. Stattdessen lag hinter ihnen bereits ein Streifzug der Verschandelung: Brücke, Supermarkt und Schule mussten als Hintergrund für ihre Sprühaktion dienen.

Am Ende wurden die zwei Jungen während der Tat von der Polizei geschnappt. Der 14-Jährige und sein zwei Jahre jüngerer Freund waren am Mittwoch gegen 16 Uhr gerade dabei gewesen, abwechselnd den Vilssteg mit Graffiti zu besprühen, als Beamte der Polizeiinspektion sie beobachteten. Laut Presse-Info hatten sich die beiden mit umfangreichem Farbmaterial zum "Spray-Zug" getroffen. Sie hinterließen unschöne Schriftzüge wie "Mouse", "MSE" oder "Ghost" an den Wänden.Die Beamten übergaben die Schüler ihren Eltern und nahmen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Wer etwas beobachtet hat oder weitere Objekte, auf denen die genannten Schriftzüge aufgesprüht wurden, melden kann, soll sich mit der Polizei, 09621/890-0, in Verbindung setzen.