Politik Kulmain

10.05.2017

0 10.05.2017

Ab kommenden Schuljahr hat Kulmain eine "Flexible Grundschule". Das hat Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle der Gemeinde am 30. März mitgeteilt. Doch die Sache hat einen Haken, der viel Geld kostet.

Aufträge für über eine Million Euro Aufträge im Wert von 1 001 761 hat der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung im April vergeben. Laut Bürgermeister Günter Kopp entfällt mit 790 016 Euro das größte Stück auf die Gemeindeverbindungsstraße von Wunschenberg ins Naabtal. Den Auftrag für den Straßenausbau erhielt die Firma Schreyer aus Ebnath. Der Förderbescheid für diese Maßnahme liegt der Kommune bereits vor. Von den förderfähigen Kosten (unter anderem inklusive Restarbeiten und Planungskosten) von 978 000 erhält sie einen Zuschuss von 860 000 Euro.



Den Zuschlag für die Kanal- und Straßenbauarbeiten zur Erneuerung des Durchlassbauwerks in Lenau erhielt die Firma Zeitler aus Kemnath. Ihr Angebot betrug 112 298 Euro. Die Firma Pinzer aus Kemnath übernimmt die Maurerarbeiten rund um das Daddy-Haus (23 049 Euro) und die Freiflächenarbeiten für das Anlegen des Daddy-Areals (66 483). Für die zusätzlich notwendige Umgestaltung der Kaminanlage und deren Umfeld beim Rathaus , sind Josef Weber aus Regensburg Planungskosten von 1100 Euro genehmigt worden. Zugestimmt hat das Gremium auch der Reparatur des kommunalen Fendt-Traktors für 7727 Euro durch die Firma Howa aus Neusorg. Zwei Sandspüler für den Kindergarten im Wert von 1087 Euro liefert die Firma Elektro Schmid aus dem Ort.



Der Gemeinderat bestellte zudem rückwirkend zu Jahresbeginn Wolfgang Groß zum Kassenleiter und Kathrin König zu seiner Stellvertreterin.



Zustimmung gab es zum Bauantrag von Michael Nusstein, Oberbruck, der einen leerstehenden Großviehstall in einen Bodenhaltungs-Legehennenstall mit außen liegendem Scharr- und Wintergartenraum für 500 Hühner umzugestalten möchte. Die Tierhaltung ist in dem Bereich zulässig. (bkr)

(bkr) Die Umwandlung in eine flexible Grundschule beinhaltet die Forderung, die Klassenräume entsprechend zu gestalten. Ein Betrag von 120 000 Euro für den Schallschutz sowie 11 800 Euro für Türdurchbrüche, zwei Metalltüren mit großflächiger Verglasung und kleineren Verbesserungsarbeiten stehen im Raum. Mit dieser finanziellen Herausforderung beschäftigte sich der Gemeinderat am Dienstag. Architekt Christian Drehobel aus Brand erklärte im Detail die erforderlichen Maßnahmen. Der Beratung lag auch eine Beurteilung der Akustik in den Klassenräumen durch Diplomingenieur (FH) Peter Hammelbacher vom Lehrerverband zugrunde.Gerade der Schallschutz und die damit verbundenen Verbesserungsarbeiten bereiteten den Gemeinderäten Sorge. Während die Türen im Erdgeschoss in den Sommerferien problemlos eingebaut werden können, um die drei dortigen Klassen zu einer "Flex-Klasse" zusammenzufassen, kann der Schallschutz nicht übers Knie gebrochen werden. Hier sind die Arbeiten mit Elektroinstallationen verbunden. So erreichen die vorhandenen Leuchtstoffröhren nicht die vorgeschriebenen 500 Lux. Anschlüsse zum Beispiel für Beamer oder andere Geräte sind nicht vorhanden. Im Obergeschoss fehlen teilweise Schallschutzdecken.Das vorgelegte Gutachten bringt die Kommune in Zugzwang. Sie hat nun Kenntnis von der schlechten Akustik und ist nun nach der Arbeitsstättenverordnung verpflichtet, Abhilfe zu schaffen. Nur bis zu Beginn der neuen Schuljahres wird es nicht möglich sein, den geforderten Schallschutz an den Decken und mit Filzabsorbern an den Rückwänden herzustellen. Die Vorlaufzeit mit Ausschreibung und Vergabe ist zu kurz, um noch in den Sommerferien die Arbeiten erledigen zu lassen.Durch den Zeitdruck befürchtet der Gemeinderat zudem überzogene Preise. Daher denkt das Gremium an ein weiteres Schallschutzgutachten, das vielleicht kostengünstigere Lösungen mit sich bringt.