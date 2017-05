Politik Kulmain

11.05.2017

In die Zukunft schauen, das will die Gemeinde bei der Steuerung und Überwachung von Wasser und Kanal. Sie strebt eine zentrale Steuerung an, um auf einen Blick alle Daten zu besitzen und schnell bei Störungen informiert zu sein.

Zukunftsorientiert umrüsten

(bkr) Gemeinderat und Bauhofteamleiter Otto Schroll erläuterte die vorhandenen beiden verwendeten Steuerungstechniken. Bei einem werden alle fünf Jahre neue Programme aufgespielt, das andere läuft seit 2009 problemlos. Beim ersten System steht wieder eine Aktualisierung des Programms an, der doch finanziell belastende Wartungsvertrag müsste verlängert werden.Der Gemeinderat hatte deshalb Dieter Schlicht von der Firma WWU-Umweltelektronik aus Ebnath zur Sitzung eingeladen. Dieser erläuterte die langlebigere und wesentlich betriebssichere Standart-SPS-Technik (speicherprogramierbare Steuerung). Alle Daten der Wasserver- und Entsorgung werden nicht mehr über Internetanschlüsse übertragen, sondern per Funk verschlüsselt per GPS auf die Datenbank im Bauhof übertragen.Die Gefahr, Viren einzufangen, wie bei einem Internetanschluss, besteht hier nicht. Für die Mitarbeiter erübrigt es sich, bis auf eine Kontrollfahrt, wöchentlich mehrmals die einzelnen Datenübertragungsstationen aufzusuchen. Das SPS-System ermöglicht eine schnelle Auswertung nach Wunsch, ohne - wie bisher - händisch die Daten zusammenzustellen. Bei Datenausfall entsteht kein Datenverlust, die Datenbank arbeitet getrennt für Wasser und Abwasser und die Bauwerke können ferngeschaltet werden.Der Gemeinde sah auch einen Vorteil darin, dass anstelle entfernter Wartungsdienste lokale Fachkräfte Störungen am SPS-System beheben können. Bürgermeister Günter Kopp regte an, nicht mit einem neuen Update im alten System "weiter zu wurschteln", sondern die Datenerfassung und Steuerung zukunftsorientiert umzurüsten. Die Gemeinderäte sprachen sich dafür aus, das gesamte System Schritt für Schritt auf die neue Technik umzustellen und dafür Angebote einzuholen.