Politik Kulmain

26.01.2017

26.01.2017

Neu aufgestellt und wieder mit frischem Wind unterwegs sein will die Freie Wählergemeinschaft Kulmain. In der Jahreshauptversammlung erweiterten die Mitglieder den Ausschuss und wählten einen neuen zweiten Vorsitzenden.

Fördermöglichkeiten so weit es geht ausgereizt Über Aktuelles aus dem Gemeinderat berichtete Harald Tretter. Als sehr positiv bewertete er, wie Fördermöglichkeiten zur Generalsanierung des Kindergartens, energetischen Sanierung der Schule, für das Straßennetzes und die Städtebauförderung ausgeschöpft werden konnten. Er erinnerte an das Aktionsbündnis zur Verhinderung der Gleichstromtrasse und den Kampf gegen einen weiteren Mobilfunkmast am Rande von Kulmain.



Das Rathaus sei mit 1,7 Millionen Euro die derzeit langwierigste und teuerste Baustelle. Ein Lob zollte der Redner der Verwaltung, Bürgermeister und Kämmerer, die bisher 1,4 Millionen Euro an Stabilisierungshilfe erreicht und dadurch die Pro-Kopf-Verschuldung auf knapp unter 600 Euro gedrückt haben. Die Gemeinde Immenreuth habe hier nur 90 000 Euro erhalten. Zudem halte die Gemeinde für Baumaßnahmen wesentlich höhere Zuschüsse bis 90 Prozent.



Bezüglich der LED-Straßenbeleuchtung sollen Bürger den Mandatsträgern dunkle Straßenabschnitte melden. Der Breitbandausbau ist bis auf die Oberflächenwiederherstellung abgeschlossen, das zweite Verfahren für den Restausbau eingeleitet. Große finanzielle Anstrengungen erfordert die weitere Sanierung des Wasserleitungsnetzes und der Witzlasreuther Kläranlage.



Bianca Greger wies darauf hin, dass der neue Schulbus auch den Vereinen zur Verfügung steht. Der Fahrzeugpark sei mit einem Radlader und Rasentraktor für 90 000 Euro erneuert worden. Wichtig war im neuen Baugebiet, dass der vorher in Schotterbauweise hergestellte Gehweg gepflastert wurde. Zudem wurde die Kinderbetreuung um eine zweite Krippe ausgeweitet. Neben kostenlosen Müllsäcken für Kleinkinder und Pflegebedürftigen steht die FWG hinter den Investitionszuschüssen für Vereine. (ak)

"Wir wollen der Bürgerschaft beweisen, dass wir das Bürgervotum als Auftrag für unseren Beitrag für eine funktionierende Gemeinde verstehen", erklärte Reiner Kapustenski im Sportheim. Der scheidende zweite Vorsitzende, der die Versammlung für den erkrankten "Chef" Günter Bäte leitete, zeigte sich vor den Neuwahlen zuversichtlich, dass der beabsichtigte Generationswechsel "nach Jahrzehnten frischen Wind, neue Ideen und Aktivitäten in unsere Wählergruppe" bringen werde.Deshalb seien er und Friedrich Tretter vor drei Jahren nach 24 Jahren Mitarbeit nicht mehr zur Gemeinderatswahl angetreten. Ihre Nachfolger Bianca Greger und Harald Tretter hätten sich neben drittem Bürgermeister Günter Bäte mittlerweile gut im Gremium integriert. Um auch die Freie Wählergemeinschaft neu aufzustellen, seien personelle Veränderungen notwendig, betonte Kapustenski.Bei den von Friedrich Tretter problemlos geleiteten Neuwahlen ergaben sich in der engeren Führungsriege allerdings kaum Veränderungen. Vorsitzender bleibt Günter Bäte. Ihm steht jedoch künftig Harald Tretter als neuer Stellvertreter zur Seite. Schriftführer ist wieder Arnold Koch, Kassierin Ursula Pleier. Die Belege prüfen Friedrich Tretter und Reinhard Kapustenski.Die größte Veränderung ergab sich bei der Vergabe der Beisitzerposten. Hier hatte die Versammlung zuvor beschlossen, deren Zahl auf mindestens sechs zu erhöhen. Am Ende fanden sich mit Maria Stich, Martina Amtmann, Thomas Hecht, Manuel Griener, Wolfgang Schmidt, Stefan Vetter, Günter Rodler und Josef Hofmann sogar acht Ausschussmitglieder.Fest vereinbart wurden Quartalstreffen. Das erste ist am Sonntag, 12. Februar, um 19.30 Uhr im Sportheim. Einig waren die Mitglieder darüber, ein Jahresprogramm aufzustellen und Aktionen anzubieten. Nach dem Totengedenken legte Schriftführer Arnold Koch das Protokoll der vergangenen beiden Jahreshauptversammlungen zur Einsichtnahme aus.