Politik Kulmain

05.05.2017

05.05.2017

Günter Kopp macht's noch einmal. In der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes kündigt der Vorsitzende an, in drei Jahren wieder als Bürgermeister zu kandidieren.

Seine Entscheidung knüpfte er aber an zwei Voraussetzungen: Die CSU-Mitglieder sollten dies wünschen und die Gesundheit müsse es zulassen. Zumindest über die erste Bedingung braucht er sich keine Sorgen zu machen, wie die Reaktionen der Versammlungsteilnehmer zeigte.Die Zustimmung spiegelte sich auch bei den Neuwahlen wider. Geschlossen sprachen sich die Christsozialen für eine weitere Amtszeit Kopps als Vorsitzender aus. Seine Stellvertreter sind weiterhin Albert Sollfrank, Josef Popp und Dietmar Scherer. Das Amt des Schriftführers behält Hans Müller, der Schatzmeister heißt weiter Josef Scherm. Als Kassenprüfer fungieren Alois Wörl und Martin Wisniewski. Beisitzer sind Kurt Scharf, Florian Bayer, Alfred Lautenbacher, Ludwig Birkner, Josef Gößner, Jonathan Scharf, Georg Redl junior, Michael Reindl und Stefan König.Die Wahl der Delegierten in die Kreisvertreterversammlung brachte folgendes Ergebnis: Kurt Scharf, Albert Sollfrank, Josef Gößner, Florian Bayer und Josef Popp. Ihre Ersatzleute sind Ludwig Birkner, Georg Redl junior, Jonathan Scharf, Dietmar Scherer und Stefan König. Albert Sollfrank, Kurt Scharf und Josef Gößner fahren zur Delegiertenversammlung im Stimmkreis zur Aufstellung der Direktkandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl. Sie werden von Josef Popp, Florian Bayer und Ludwig Birkner vertreten.Nach einer Gedenkminute für verstorbene Mitglieder berichtete Kopp von vier Vorstandssitzungen, in denen es um die fünf Bürgergespräche, Waldseefest, Weihnachtsfeier, Jahreskalender und aktuelle politische Themen ging. Weitere Aktionen waren der zehnte Politische Aschermittwoch und Geburtstagsbesuche. Als Höhepunkt bezeichnete er das 70. Gründungsjubiläum des 66 Mitglieder starken Ortsverbandes mit Landtagsabgeordnetem und Kreisvorsitzendem Tobias Reiß sowie dessen Stellvertreter Roland Grillmeier.Zu überörtlichen Aktivitäten zählten Besuche von CSU- und CSA-Kreisverbandsveranstaltungen, der Kreisvertreterversammlung und -ausschusssitzungen, des Kemnather Wiesenfestes und der Ortsvorsitzenden-Konferenzen. In besonderer Erinnerung behielt Kopp die Feiern zu den 70. Jubiläen der CSU Oberpfalz mit Theo Waigel in Wiesau und des Kreisverbandes mit Edmund Stoiber in Waldsassen.Reiß dankte Kopp für die hervorragende Zusammenarbeit und für das Engagement der Bürgerinitiative Kulmain gegen die Monstertrasse. Als nächstes gelte es, die restlichen Regionen, die beim Breitbandausbau bisher nicht zum Zuge kamen, mit zusätzlichen Programmen zu berücksichtigen. Bei der Förderoffensive Nordostbayern werde nun auch der Landkreis Tirschenreuth berücksichtigt. "Ich erwarte mir einen Schub für die Lebensqualität in unserer Region und eine viel stärkere Dynamik bei der Sanierung der Ortskerne." Ebenso lud Reiß zum Besuch der Veranstaltungen der Zukunftswochen des CSU-Kreisverbandes Tirschenreuth ein.Kopps Stellvertreter als Bürgermeister und Vorsitzender, Albert Sollfrank, ging auf die Arbeit im Gemeinderat ein. Durch die Stabilisierungshilfe, das Kommunalinvestitionsprogramm und Straßenbaufördermittel könne die Kommune die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen schultern. Er dankte Kopp, der mit großem Elan und Einsatz die Gemeinde voran bringe.Als stellvertretender Landrat sprach Kopp unter anderem das Raumkonzept des Landratsamtes, die Elektromobilität, Einführung der Biotonne, Sanierung des Hallenbads in Tirschenreuth, Neubau der Berufsschule Wiesau, zukunftsorientierte Planung zur Sanierung der Realschule Kemnath und Reduzierung der Ausgaben bei der Kreismusikschule an.