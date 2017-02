Sport Kulmain

Dieses "fleißige Dutzend" ist für den SV Kulmain unbezahlbar. Über 1400 Stunden waren die Mitglieder um Organisator Heribert Griener im Einsatz, um den Sportlern optimale Bedingungen zu bieten. Die zwölfköpfige aktive Truppe besteht neben Griener aus Rainer Schöffel, Albert Kellner, Rainer Kapustenski, Josef Gößner, Hans Stiegler, Heinz Liedl, Alois Müller, Norbert Moller, Hermann Reichenberger, Norbert Stahl und Konrad Most. Der Verein hat mit dem Einbau einer neuen Gasheizung und der Anschaffung von neuen Geräten über 60 000 Euro investiert.

Im Frühjahr haben die fleißigen Helfer Müll eingesammelt, Winterschäden behoben, das Flutlicht am Festplatz und am B-Platz repariert. Die Firma Adam vertikutierte und lockerte den A-Platz bis zur Oberflächendrainage. Zusammen mit 30 Helfern bewältigte das Montagsteam großflächige Mäharbeiten. Der Ballfangzaun wurde repariert, das Kassenhäuschen gestrichen, Pflasterfugen gereinigt, Wildwuchs entfernt. Auch die Mäharbeiten und Platzpflege am Tennisplatz sowie sonstige Arbeiten erledigte der Trupp.Der Verein rüstete den Gerätepark mit einem neuen John-Deere-Rasentraktor auf, erneuerte die defekte Rohrmantelpumpe zur Bewässerung des A-Platzes und sorgte für ein neues Regal für Geräte. Viel Zeit investierte das Team in die Pflege des A- und B-Platzes. Das Rentnerteam bereitete den SV-Sommercup und das SV-Zeltlager mit vor. Tore, Netze, Bandenwerbung wurden instand gesetzt und die Grundreinigung der Umkleiden, WC, Duschen und Gang übernommen. Dazu kam die laufende Wartung und Reparatur der Mähgeräte und das Düngen und Kalken der Spielfelder. Die beiden alten Schwingtore der Garage wurden mit einbruchssicheren elektrischen Rolltoren versehen.