Vermischtes Kulmain

07.05.2017

07.05.2017

(ak) "Ich bin der gute Hirte. Er kennt seine Schafe beim Namen und sie ihn an seiner Stimme", sagte Jesus in einem Gleichnis. Unter diesem von den Eltern ausgewählten Leitspruch stand die Erstkommunion für 21 Kinder aus der Pfarrei Kulmain. Acht Mädchen und 13 Buben zogen bei Sonnenschein hinter dem Kreuz vom Martins-Saal in die Pfarrkirche.

Alle Kommunionkinder trugen das liturgisch-weiße Einheitsgewand, das an die Taufe und die Gleichheit der Menschen vor Gott erinnern soll. Damit traten mit Ortsseelsorger Markus Bruckner erstmals an den Tisch des Herrn. Die jungen Christen gestalteten ihre Kommunionfeier für sich und die versammelte Kirchengemeinde selbst. Nach dem Einzug begrüßten sie die Kirchenbesucher, sprachen ihre Fürbitten und Dankrufe und gestalteten den Bußakt. Das Leben und der eigene Glaube sollte mit den Augen Jesu' neu gesehen werden. Der Geistliche forderte Eltern und Kommunionkinder dazu auf, der Einladung zur steten Verbindung mit Christus zu folgen und diese durch die gemeinsame Feier der Eucharistie aufrecht zu erhalten. Das Frühlingswetter bot den festlichen Rahmen des Kulmainer Weißen Sonntags, das einen Spaziergang und Spielen im Freien am Nachmittag ermöglichte.