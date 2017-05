Vermischtes Kulmain

08.05.2017

9

0 08.05.2017

Für seine kleinen Lieblinge ist einem Züchter kein Weg zu weit. Über 300 Kilometer legt er zurück, um an der Jahreshauptversammlung der Freunde der Groß- und Kleinchinchilla-Rassekaninchen aus ganz Bayern teilzunehmen.

Mit 14 Tieren in Erfurt

(ld) Im Züchterheim des Kleintierzuchtvereins B 831 Kulmain. hieß dessen Vorsitzender Helmut Kopp die Züchter aus der Oberpfalz, Ober-, Mittel- und Unterfranken sowie Ober- und Niederbayern willkommen. Die Versammlung eröffnete Ludwig Grillmeier, Vorsitzender des Chinchilla-Hauptclubs Bayern.Nach dem Protokoll von Schriftführerin Anita Philberth und den Totengedenken, vor allem für Ehrenrassesprecher Erich Reitz, informierte Grillmeier das Treffen anlässlich der Vereinigten Chinchillaschau in Nordhorn, über die Jahreshauptversammlung des Landesclubs in Cadolzburg und streifte die verschiedenen Ausstellungen. Die Chinchilla- und Deilenaar-Clubschau im Oktober 2016, die Landesschau in Straubing im Dezember 2016 und die saisonabschließende Bundes-Rammlerschau in Erfurt im Februar 2017 ließ Zuchtwart Hubert Gögl Revue passieren. Je 30 Groß- und Kleinchinchilla von insgesamt 390 Tieren vertraten die bayerische Züchterarbeit auf der Vereinigten Chinchillaschau in Nordhorn. Bei den Großchinchilla wurde Hubert Gögl Clubmeister; auch zwei Siegertiere und drei Klassensieger hatte er ausgestellt. Siegfried Horn belegte Platz drei und präsentierte ein "vorzügliches" Tier. Von 20 "vorzüglich" bewerteten Großchinchillas kamen 7 aus den bayerischen Reihen.Auch die ausgestellten Kleinchinchillas erzielten gute Resultate erzielen. Bei der Clubwertung belegte der Hauptclub Bayern zum dritten Mal in Folge den zweiten Platz. Vertreten waren die Rassekaninchen zudem bei der Bayernschau in Straubing: Landesmeister wurde Christoph Wanninger bei den Großchinchillas, auch die Siegerhäsin kam aus seiner Zucht und errang 97 Punkte. Siegfried Horn stellte einen "vorzüglichen" Rammler und wurde zweiter Landesmeister. Gleiches gelang Thomas Winkler mit Kleinchinchillas (386,5 Punkte).Bei der Bundes-Rammlerschau in Erfurt waren 14 bayerische Großchinchillas zu sehen - alle aus der Zucht von Hubert Gögl. Daraus ging der Bundessieger mit 97,5 Punkten hervor, für ein weiteres Tier erhielt er 97 Punkte.Allen Preisträgern der Zucht- und Ausstellungssaison gratulierte Zuchtwart Gögl. Er bescheingte den Chinchillaclub-Züchtern Bayerns hervorragendes Tiermaterial, dessen Betrachtung eine Augenweide sei. Dem Hauptclub-Kassier Franz Schießt bescheinigten die Revisoren Franz Müller und Fritz Rahnhöfer einwandfreie Arbeit.Grillmeier wies auf die "Gemeinschaftliche bayerische Hauptclubschau der Silberkaninchen-, Groß- und Kleinchinchilla- und Holländerkaninchenzüchter" in Großwalbur/ Oberfranken im Oktoberhin. Er verteilte die dazugehörigen Unterlagen und appellierte an die Clubfreunde die Schau gut zu bestücken. Für die Hauptclubschau 2019 bekundete der Vertreter der Sektion Oberbayern Interesse. Am 22. April 2018 findet die nächste Hauptclub-Versammlung in Estenfeld bei Würzburg statt.An die Vertreter von Mittelfranken und Oberbayern gab Grillmeier je einen Vereinigten Club-Ehrenpreis aus; an Oberfranken wird diese Trophäe bei der Hauptclubschau im Oktober ausgehändigt. Kulmain Bürgermeister Günter Kopp hob den Stellenwert und die Zuverlässigkeit des Kleintierzuchtvereins heraus. Mit einem gemeinsamen Mittagessen endete die Tagung.