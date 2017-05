Vermischtes Kulmain

15.05.2017

Mit Sprech-, Stimm-, Schluck- oder Hörbeeinträchtigungen beschäftigt sich die Logopädie. Wie diese Artikulations- und Hörprobleme frühzeitig erkannt und behandelt werden können, weiß Christina Stock-Schönfelder.

(ak) Rund 30 Mütter und Väter wollten im Kinderhaus Mobile von der Logopädin mehr über die Entwicklung der Sinne bei Kindern sowie das Erkennen und Behandlung von Defiziten beim Sprechen und Hören wissen. "Stark angestiegen ist die Zahl der Kinder, die mit der Schriftsprache Probleme haben. Hier kommen oft Probleme der Artikulation und der Sprachverarbeitung zusammen. Die Patienten werden immer jünger", erklärte die Referentin. Bis zu einem Drittel der Mädchen und Buben habe eine Sprachentwicklungsstörung mit wachsendem Schweregrad. Davon seien, im Verhältnis 3:1, verstärkt Buben betroffen.Die zweifache Mutter gab anhand eines Sprachbaumes einen Überblick über den Ablauf einer normalen Sprachentwicklung. Diese beginnt mit Lallen sowie Schreien und wird von der sensomotorischen Entwicklung mit Bewegung, Tasten, Sehen und Fühlen und der sozialemotionalen Entwicklung begleitet. Eine allgemeingültige Antwort auf die Frage "Was muss mein Kind wann können?" gibt es nicht. Ab dem 7. Lebensmonat beginnt das Kind, gehörte Laute nachzuahmen. Entwicklungsverzögerungen werden oft durch Entzündungen im Hals-Nasen-Ohrenbereich hervorgerufen. Das Kind hört dadurch dumpf."Zum Sprechen sind viele Lippen-, Zungen und Kieferbewegungen erforderlich und müssen erst koordiniert und ausgeführt werden." Dazu gehöre auch, Dinge in den Mund zu nehmen, berichtete die Logopädin. Wichtig sei, dass Kinder das Essen anfassen und es damit erlernen. Fütter- und Essstörungen nähmen zu.Sprechen bedeutet laut Stock-Schönfelder, sich aktiv der Umwelt zuzuwenden. So entwickle das zunächst plappernde Kleinkind Sprechfreude und Sprachverständnis. Bei Zweijährigen liege das Sprachverständnis bei 200, der Wortschatz bei 50 Wörtern. Dieser beginne mit konkreten Dingen und erweitere sich später mit abstrakten Begriffen. Handlungsbegleitendes Sprechen gebe Worten Bedeutung. Gesten unterstützten das Lernen der Sprache. Fernsehen sei zum Sprechen lernen nicht sinnvoll, da das Kind passiv bleibt, betonte die Rednerin. Zu Beginn des dritten Lebensjahres sollten Kinder Zwei-Wort-Sätze bilden können und ab drei das "Ich (will)" ins Sprachmuster aufnehmen. Bis zum vierten Lebensjahr sollten Tätigkeitswörter an der richtigen Satzstelle stehen, nach dem vierten Lebensjahr die Sprachentwicklung im Groben abgeschlossen sein.Die Logopädin riet, Schnuller spätestens ab 3 Jahren abzugewöhnen, da später damit eine Veränderung des Schluckmusters einhergeht. Auch sollten Begriffe und Wörter stets in einem anderen Satzzusammenhang wiederholt werden. Erst nach 5 bis 25 Mal nimmt ein Kind ein Wort in seinen Wortschatz auf. Sofern Hörstörungen, Sprachentwicklungsdefizite und Stottern erkannt und diagnostiziert werden, sollte frühzeitig mit der Therapie begonnen werden.