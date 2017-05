Vermischtes Kulmain

Lenau. (mde) Zum Brand einer landwirtschaftlichen Maschine beorderte am Dienstagvormittag die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz gegen kurz nach 10 Uhr die Feuerwehren aus Lenau, Kulmain und Punreuth. Auf einem landwirtschaftlichen Gehöft am Ortsrand des Kulmainer Ortsteils Lenau geriet aus noch ungeklärter Sache ein in einem Fahrsilo abgestellter Traktor in Brand.

"Es gab eine sehr starke Rauchentwicklung, die schon von Weitem sichtbar war. Beim Eintreffen der Feuerwehreinsatzkräfte stand die landwirtschaftliche Zugmaschine bereits in Vollbrand", berichtete Kreisbrandmeister Florian Braunreuther aus Kemnath. Den Einsatzkräften war es im ersten Löschangriff nur unter Atemschutz möglich, sich dem Fahrzeug zu nähern und das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Durch das umsichtige und schnelle Eingreifen der Brandschützer mit Schaummittel konnte eine Ausbreitung abgewendet werden.Die Arbeit der rund 20 Aktiven leitete der Lenauer Kommandant Christian Horn. Ihn unterstützten Kreisbrandinspektor Otto Braunreuther und Kreisbrandmeister Braunreuther bei der Koordinierung. Gegen 11.30 Uhr erklärten sie den Einsatz für beendet. Des Weiteren waren eine Streife der Polizeiinspektion Kemnath sowie ein Wagen der BRK-Rettungswache aus Kemnath vor Ort.Nach Auskunft der Kemnather Beamten hat die Kriminalpolizei aus Weiden die Ermittlungen vor Ort übernommen. Das Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg teilte am Nachmittag auf Nachfrage mit, dass die Ermittlungen im Bezug auf die Brandursache noch nicht abgeschlossen sind. Auch über die Schadenshöhe gab es keine Angaben.