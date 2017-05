Vermischtes Kulmain

04.05.2017

04.05.2017

Auch in der Kulmainer Pfarrei ist er wegen seiner Aktivitäten aus dem gesellschaftlichen und kirchlichen Leben nicht wegzudenken. "Ohne Frauenbund ist der Pfarrer ein armer Hund" - diesen Spruch bestätigen die 120 Mitglieder immer wieder aufs Neue.

Drei Wochen lang gebastelt

(ak) Dass es auch im vergangenen Jahr nicht anders war, zeigte der Bericht von Doris Kellner in der Jahreshauptversammlung. Nach dem gemeinsamen Segensgebet und einer Gedenkminute, vor allem für Maria Köppl und Berta Bäuml, freute sich die Vertreterin der verhinderten Sprecherin über die Neuaufnahme von Carola Eschenweck und Theresia Horn aus Frankenreuth, Irmgard Kastner aus Aign und Irene Schmidt aus Kulmain.Laut Kellner besuchten Abordnungen 20 Jubilarinnen zu runden Geburtstagen. 50 Gäste zählte sie beim Faschingsnachmittag mit dem Seniorenkreis im Januar. Drei Wochen lang bastelten im Februar und März Mitglieder Palmgestecke für den Verkauf am Palmsonntag. Der Erlös war für kirchliche Zwecke. Nach gemeinsamer Kreuzwegandacht versammelten sich die Frauen bei Kaffee und Kuchen zur Ehrung von 13 Mitgliedern für 20-jährige Treue. Die Ehrung endete mit einem Herings- und Käseessen. Sechs Mitglieder zeichnete der Zweigverein für langjähriges Ehrenamt aus. Zwölf Personen beteiligten sich unter der Leitung von Gerda Ogermann, Doris Kellner und Johanna Eisner am Heilfasten. Weitere Termine waren am Gründonnerstag die abendliche Anbetungsstunde und die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen im März.Die Mitglieder sorgten wieder für den Blumenschmuck des Marienaltars sowie in der Vorkirche und halfen beim Schmücken. Mit einer Fahnenabordnung waren sie bei den Feierlichkeiten zum Fronleichnamsfest dabei. Nach der von den Josefshofer Sängerinnen musikalisch gestalteten Maiandacht in der Pfarrkirche trafen sich 51 Mitglieder zum gemütlichen Beisammensein im Martinssaal. Im Juni führte eine Marterlwanderung zum Landgasthof in Hahneneggaten. Im Juli betete der Frauenbund den Kreuzweg auf dem Armesberg vor. Anschließend gab es eine gemütliche Kaffee-Kuchentafel im Mesnerhaus. Der Verein bewirtete die Bürgerfestgäste an der reich gedeckten Kaffee- und Kuchentafel. Weiter erinnerte Kellner an ein Frauenfrühstück im September mit Referat von Birgit Pfaller aus Regensburg, eine Kreuzweg-Andacht am Armesberg im August, einen Gottesdienst für verstorbene Mitglieder im November und das Jahresessen im Martinssaal. Ihr Dank galt Köchin Petra Tretter für das leckere Essen. Ende Oktober ließen sich 49 Teilnehmer ein Käse- und Fischbüfett schmecken. Der Frauenbund beschloss nach dem Bildervortrag von Johann Spörrer das Jahr mit einer besinnlichen Adventfeier. Zum Abschluss ihres Berichtes dankte Kellner geistlichen Beirat Pfarrer Markus Bruckner für seine Unterstützung und dem Führungsteam für die gute Zusammenarbeit."Der Katholische Frauenbund hat ein großes Jahrespensum geleistet und das Führungsteam viel Zeit geopfert", erklärte zweiter Bürgermeister Albert Sollfrank. Er lobt den Einsatz beim Aufbau und der gemeinsamen Entwicklung von Gesellschaft und Kirche und dankte für die vielen Veranstaltungen, die für Abwechslung und Belebung in der Gemeinde sorgen.Kassenwartin Doris Kellner berichtete von einem guten Kassenstand, was Resi Kausler bestätigte. Geldspenden gingen an die Pfarrei. Für den Martinsaal beschaffte man eine neue Kaffeemaschine. Ohne Gegenstimme wurde die neue Zweigvereinssatzung beschlossen.